Premium kasteluvarsi
Kattavat kasteluratkaisut Laadukkailla kastelupistooleilla ja suuttimilla puutarhan kastelu sujuu helposti ja hauskasti kuin lasten leikki. Sadettimissa ja kasteluvarsissa on monia näppäriä oivalluksia, jotka tekevät käytöstä helppoa ja miellyttävää.
Monipuolinen kasteluvarsi on kevyt ja miellyttävä käyttää. Teleskooppivarsi, suuttimen kulma, suihkun muoto ja vesimäärä ovat kaikki joustavasti säädettävissä.
Ominaisuudet ja edut
6 erilaista suihkutoimintoa
- Kastelutarpeeseen
Helppokäyttöinen yhden käden käyttökytkin
- Helppo ja käytännöllinen käyttää
Ripustuskoukku säilytystä varten
- Helppo varastoida
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|780 x 150 x 66
Videot
Käyttökohteet
- Isojen puutarhojen kasteluun
- Erityisesti koristekasvien ja kukkapenkin kasteluun
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen