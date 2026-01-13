Sprayer w/ extension lance good
Ominaisuudet ja edut
6 erilaista suihkutoimintoa
- Joustava ja monikäyttöinen.
Helppokäyttöinen yhden käden käyttökytkin
- Mahdollistaa työskentelyn yhdellä kädellä
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|850 x 150 x 66
Videot
Käyttökohteet
- Isojen puutarhojen kasteluun
- Pienten puiden kaatamiseen
- Erityisesti koristekasvien ja kukkapenkin kasteluun
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen