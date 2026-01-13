Sprayer w/ extension lance good

Ominaisuudet ja edut
6 erilaista suihkutoimintoa
  • Joustava ja monikäyttöinen.
Helppokäyttöinen yhden käden käyttökytkin
  • Mahdollistaa työskentelyn yhdellä kädellä
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,4
Mitat (p x l x k) (mm) 850 x 150 x 66
Sprayer w/ extension lance good
Sprayer w/ extension lance good
Sprayer w/ extension lance good
Sprayer w/ extension lance good
Sprayer w/ extension lance good
Sprayer w/ extension lance good
Videot
Käyttökohteet
  • Isojen puutarhojen kasteluun
  • Pienten puiden kaatamiseen
  • Erityisesti koristekasvien ja kukkapenkin kasteluun
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
Varusteet