Spraying gun Plus
Ominaisuudet ja edut
Pyörivä kahva
Joustavat muovimateriaalit
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|210 x 42 x 105
Ominaisuuksia
- Suutinten lukumäärä: 2
- Pyörivä kahva
- Lukitus kahvassa
- Vesimäärää voidaan säätää
- Tyhjennustoiminto
- Joustavat muovimateriaalit
Käyttökohteet
- Kasvien kastelu
- Kevyt lika
