Spraying gun Plus

Ominaisuudet ja edut
Pyörivä kahva
Joustavat muovimateriaalit
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri Antrasiitti
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 210 x 42 x 105

Ominaisuuksia

  • Suutinten lukumäärä: 2
  • Pyörivä kahva
  • Lukitus kahvassa
  • Vesimäärää voidaan säätää
  • Tyhjennustoiminto
  • Joustavat muovimateriaalit
Videot
Käyttökohteet
  • Kasvien kastelu
  • Kevyt lika
