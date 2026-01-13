Pesukahva Waterbooster * EU
Ominaisuudet ja edut
Ergonomisesti muotoiltu
Helppo käyttää
Tiedot
Tekniset tiedot
|Maks. vesimäärä (l/h)
|583
|Maksiminopeus (rpm)
|1100
|Akun käyttöaika (h)
|n. 1
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|0,3
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|0,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|165 x 60 x 203
Toimitus sisältää
- Paristot sisältyvät toimitukseen
Ominaisuuksia
- Suutinten lukumäärä: 2
- Tyhjennustoiminto
- Pistesuihku
- Vaatii paristot
Käyttökohteet
- Polkupyörät
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Lasten ulkolelut ja rattaat
- Kukkaruukut
