Pesukahva Waterbooster * EU

Ominaisuudet ja edut
Ergonomisesti muotoiltu
Helppo käyttää
Tiedot

Tekniset tiedot

Maks. vesimäärä (l/h) 583
Maksiminopeus (rpm) 1100
Akun käyttöaika (h) n. 1
Paino (ilman varusteita) (kg) 0,3
Paino (sis. varusteet) (kg) 0,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,6
Mitat (p x l x k) (mm) 165 x 60 x 203

Toimitus sisältää

  • Paristot sisältyvät toimitukseen

Ominaisuuksia

  • Suutinten lukumäärä: 2
  • Tyhjennustoiminto
  • Pistesuihku
  • Vaatii paristot
Käyttökohteet
  • Polkupyörät
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
  • Lasten ulkolelut ja rattaat
  • Kukkaruukut
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.