Kiillotusvaha, 500ml

Tehokasta puhdistusta ja pesunkestävää suojaa yhdellä kertaa. Hienot naarmut ja juovat poistetaan, ja alkuperäinen värin kirkkaus palautuu.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (ml) 500
Pakkausyksikkö (kpl) 8
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,6
Mitat (p x l x k) (mm) 70 x 70 x 180
Käyttökohteet
  • Auton maalipinta
  • Maalatut pinnat