RCV 5 Comfort yhdistää tekoälyn kaksoislaserjärjestelmään ja kameraan havaitakseen esteet, kuten johdot tai kengät, ja kiertää ne turvallisesti. Käynnistyksen jälkeen robotti aloittaa autonomisen imuroinnin: pyörivä harja, sivuharjat ja tehokas puhallin kuljettavat kuivan lian luotettavasti säiliöön. Ultraäänisensori tunnistaa matot ja aktivoi tehokkaan Auto Boost -tilan. RCV 5 voidaan varustaa lisävarusteena saatavalla pyyhintäyksiköllä, jolloin se voi myös mopata lattiat. Moppaustilassa robotti välttää matot automaattisesti. LiDAR-ympäristöntunnistuksen avulla RCV 5 luo huonekartan, jota voidaan mukauttaa sovelluksessa. Tämä mahdollistaa alueiden määrittelyn, jotka tulisi vain imuroida tai vain mopata. Robotti aktivoituu sovelluksella, esiasetetulla aikataululla tai napin painalluksella. Puhdistustilaa voi seurata sovelluksessa. Ongelmatilanteissa RCV 5 antaa ilmoituksia puheäänellä. Kun tehtävä on valmis tai tarvittaessa välillä, se palaa automaattisesti älykkääseen lataus- ja itsetyhjennysasemaan, jossa se tyhjentää pölysäiliön ja lataa akkunsa.