Robotti-imuri moppaustoiminnolla RCV 5 Comfort
LiDAR-navigointi, tekoäly ja kaksoislaserjärjestelmä esteiden kiertämiseen. Sovelluksen kautta hallittava laite imuroi matot ja kovat lattiat autonomisesti ja pystyy jopa märkämoppaamaan.
RCV 5 Comfort yhdistää tekoälyn kaksoislaserjärjestelmään ja kameraan havaitakseen esteet, kuten johdot tai kengät, ja kiertää ne turvallisesti. Käynnistyksen jälkeen robotti aloittaa autonomisen imuroinnin: pyörivä harja, sivuharjat ja tehokas puhallin kuljettavat kuivan lian luotettavasti säiliöön. Ultraäänisensori tunnistaa matot ja aktivoi tehokkaan Auto Boost -tilan. RCV 5 voidaan varustaa lisävarusteena saatavalla pyyhintäyksiköllä, jolloin se voi myös mopata lattiat. Moppaustilassa robotti välttää matot automaattisesti. LiDAR-ympäristöntunnistuksen avulla RCV 5 luo huonekartan, jota voidaan mukauttaa sovelluksessa. Tämä mahdollistaa alueiden määrittelyn, jotka tulisi vain imuroida tai vain mopata. Robotti aktivoituu sovelluksella, esiasetetulla aikataululla tai napin painalluksella. Puhdistustilaa voi seurata sovelluksessa. Ongelmatilanteissa RCV 5 antaa ilmoituksia puheäänellä. Kun tehtävä on valmis tai tarvittaessa välillä, se palaa automaattisesti älykkääseen lataus- ja itsetyhjennysasemaan, jossa se tyhjentää pölysäiliön ja lataa akkunsa.
Ominaisuudet ja edut
Moppaus kosteallaParemman puhdistustuloksen saavuttamiseksi RCV 5 voi myös mopata. Käytä tarvittaessa pyyhintäyksikköä mikrokuituliinalla, täytä makean veden säiliö ja olet valmis aloittamaan. RCV 5 -siivousrobottia voidaan käyttää joko vain kuivapesuun, vain moppaukseen tai molempien vaihtoehtojen yhdistelmään.
Tarkka navigointi tekoälyn avulla.Nopean ja vakaan LiDAR-navigoinnin avulla robotti skannaa ja kartoittaa huoneet tarkasti, mikä takaa parhaan suunnistuksen luotettaville puhdistusajoille jopa pimeässä. Robotin kaksoislaseranturi ja kamera mahdollistavat sen, että se tunnistaa jopa pienet tai litteät esineet, jotka ovat liian pieniä LiDAR-järjestelmälle (esim. kengät, sukat tai kaapelit). Jos kaksoislaser-kamera-järjestelmä havaitsee esteitä, se sisällyttää ne karttaan. Robotti kiertää ne älykkäästi välttäen juuttumista tai vaurioiden aiheuttamista.
Automaattinen pölyn tyhjennysPölysäiliön rutiininomainen automaattinen tyhjennys pidentää merkittävästi RCV 5 -mallin autonomisia puhdistusaikoja. RCV 5:n pölysäiliötä ei tarvitse tyhjentää käsin, mikä poistaa kontaktin pölyn ja lian kanssa. Pölysäiliön rutiininomainen tyhjennys takaa, että RCV 5 -mallin imuteho on aina korkea.
Matontunnistus ja Auto Boost -toiminnot.
- RCV 5 tunnistaa automaattisesti mattopinnat ultraäänianturilla ja näyttää ne sovelluksen kartalla.
- Jos märkämoppaus aktivoidaan, robotti välttää havaitut mattopinnat ja kiertää ne.
- Auto Boost -toiminto lisää imutehoa mattopinnoille tarpeen mukaan parantaakseen puhdistustuloksia.
Puhdistusparametrien säätö
- Erilaisten puhdistusparametrien määrittely sovelluksessa huoneiden yksittäisille alueille (esim. imuteho tai vesimäärä, puhdistusten määrä pintaa kohden).
Sovellusohjattavissa WLAN -yhteydellä
- Sovelluksen avulla voidaan mukauttaa monia asetuksia yksilöllisten mieltymysten mukaan.
- Sovelluksen avulla voit määrittää RCV 5 -siivousrobotin ja ohjata sitä mistä tahansa - vaikka et olisi kotona.
- Tietoja laitteen tilasta ja näyttö, joka näyttää nykyisen puhdistuksen edistymisen on saatavilla sovelluksen kautta.
Tarkka kartoitus monipuolisilla mukautusvaihtoehdoilla
- Sovellus voi tallentaa useita karttoja, esim. useille kerroksille.
- On mahdollista määritellä vyöhykkeitä, joihin et halua robotin menevän siivoamaan (esim. kissan raapimispuu, lastenhuoneen leikkialueet tai esteet, joita robotti ei voi ohittaa).
- Määritellyt valitut alueet, jotka puhdistetaan useita kertoja, puhdistetaan tehopuhdistustilassa tai mopataan suuremalla vesimäärällä.
Äänen ulostulo
- Aina hyvin perillä: RCV 5 käyttää äänilähtöä tärkeiden tietojen välittämiseen ja nykyisen tilan jakamiseen.
- Jos RCV 5 robotti-imuri tarvitsee apua tai huoltoa, useissa tilanteissa se kertoo sen sinulle puheen kautta.
Tietosuoja ja päivitykset
- Saksassa sijaitsevana valmistajana Kärcher pitää tietosuojaa erittäin tärkeänä ja huolehtii äärimmäisellä tarkkuudella siitä, että kaikki sovellettavat lakisääteiset vaatimukset tällä alalla täytetään.
- Koko tiedonsiirto Home Robots -sovelluksen ja robotti-imurisi ja -moppisi välillä kulkee pilvipalvelun kautta ainoastaan Saksassa sijaitseville palvelimille.
- Säännölliset päivitykset parantavat ja laajentavat robotti-imurin ja sovelluksen suorituskykyä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että järjestelmän turvallisuus päivitetään jatkuvasti vastaamaan tämänhetkisiä vaatimuksia.
Fleece-pölypussi
- Fleece-pölypussi pidättää luotettavasti pölyn ja lian.
- Pölypussi on helppo ja siisti hävittää
- Kun fleece-pölypussi vedetään ulos asemasta, se sulkeutuu automaattisesti välittömästi. Näin lika pysyy turvallisesti pussissa, ja pölyn karkaaminen estetään luotettavasti pussia vaihdettaessa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkukäyttöinen
|Akun latausaika (min)
|230
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Akun kapasiteetti (Ah)
|5,2
|Käyttöaika yhdellä latauksella (min)
|120
|Siivouskapasiteetti (riippuu siivoustilasta) (m²/h)
|85
|Roskasäiliö (ml)
|330
|Puhtaan veden säiliö (ml)
|240
|Imuteho (Pa)
|5000
|Äänen tehotaso (dB(A))
|66
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|100 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Väri
|valkoinen
|Robotti-imurin paino (sis. Moppausyksikön ja liinan) (kg)
|3,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|12,5
|Robotti-imurin korkeus (mm)
|97
|Halkaisija (mm)
|350
|Telakointiaseman mitat (pxlxk) (mm)
|135 x 150 x 99
Toimitus sisältää
- Puhdistusharja
- Sivuharja: 2 x
- Suodattimet: 2 x
- Puhdistustylkalu
- Moppausyksikkö
- Pyyhintäliina: 2 x
- Roskasäiliö
- Puhtaan veden säiliö
Ominaisuuksia
- Itsenäinen siivous
- Tasoerojen tunnistin
- Mattosensori
- Telakka ja latausasema
- Käyttö sovelluksen avulla
- Yhteys WLAN-verkon kautta
- Sovelluksessa älykkäitä toimintoja
- Äänen ulostulo
- LiDAR-navigointijärjestelmä
- Laseranturi ja kamera
- Ajastintoiminto: Useiden ajastusten mahdollisuus
- Siivoustilat: Kuivasiivous/ Moppaus/ Yhdistelmäsiivous (imurointi ja moppaus)/ Automaattijärjestelmä/ Kohde
Käyttökohteet
- Tiiviit ja kovat lattiat
- Matalanukkaisille matoille.