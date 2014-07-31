Lakaisua jopa 5 kertaa nopeammin kuin tavallisella harjalla

Lakaisu voi todella olla näin simppeliä. Kärcherin lakaisukoneilla puhdistat polut, terassin ja autotallisi edustan nopeasti, kätevästi ja luotettavasti. Kaikki ulkopinnat hoituvat käden käänteessä – eikä sinun tarvitse edes kumarrella. Millään tavallisella harjalla ei päästä samoihin tuloksiin.

Helppo tyhjentää

Kärcherin lakaisijoiden roskasäiliöt saa irrotettua helposti tyhjennystä varten: tartu kiinni ja nosta – valmista tuli!