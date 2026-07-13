Nozzle

Valitettavasti tämä tuote ei ole enää valikoimassamme. Varusteita ja ohjeet on edelleen saatavilla.
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.