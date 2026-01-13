PrimoFlex® 1/2" letku - 20 m
Valitettavasti tämä tuote ei ole enää valikoimassamme. Varusteita ja ohjeet on edelleen saatavilla. Siirry nykyiseen tuotevalikoimaan.
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Compact Home Flex Anti-Twist
- K 5 Premium FC AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Anti Twist Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5.20 M plus T 100
- K 7 Compact
- K 7 Power
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 7.20 M plus
- K Mini Plus
- KHB 18-46 Akkupainepesuri
- KHB 4-18 Plus ilman akkua
- KHB 6 ilman akkua
- Keinusadetin OS 3.220
- PCL 3-18 akkukäyttöinen
- PCL 3-18 ilman akkua
- Painepesuri K 2 Compact Home
- Painepesuri K3 Car & Home T50