Jätevesipumppu WWP 45
Jätevesipumppu WWP 45, kapasiteetti max 45 m³/h. Tehokas bensiinikäyttöinen nelitahtimoottori. Soveltuu kohteisiin, jossa ulkoista virtalähdettä ei ole saatavilla.
Jätevesipumppu WWP 45 on helposti liikuteltavissa kompaktin koon ja kevyen painon ansiosta. Pumppua ja moottoria suojaa vankka putkirunko, joten sitä voidaan käyttää huoletta rajummissakin olosuhteissa. Pumpulla voidaan pumpata partikkeleja aina halkaisijaltaan 30 mm saakka. Vetokäynnistin ja manuaaliryyppy. Toimitus sisältää liittimet. Letkut lisävarusteena. Soveltuu monipuolisiin jäteveden siirtotarpeisiin, esim. tulvivat kellarit ja maatalouden vedensiirto. Erinomainen myös HD/HDS-trailerin säiliön tai IB-kontin täyttöön.
Ominaisuudet ja edut
Kehittetty vaikeisiin olosuhteisiinVankka putkimainen teräsrunko suojaa konetta ulkoisilta iskuilta. Käsittelee myös helposti maks. 30 millimetrin kokoiset karkeat hiukkaset.
Todella tehokasKeskeytymätön pumppaus 100 m asti. Erittäin suurten vesimäärien (750 l / min tai 45 m³ / h) nopeaan pumppaukseen.
Laajat käyttömahdollisuudetNopea lastaus HD / HDS-perävaunuihin tai IB-kontteihin. Voidaan käyttää kaivantojen, kaivojen, maanalaisten pysäköintialueiden tai alikulkuväylien pumppaamiseen.
Helppokäyttöisyys
- Tehokkaat EU STAGE V -bensiinimoottorit, vetokäynnistys ja manuaalinen ryyppy.
- Helposti liikuteltavissa kompaktin koon ja kevyen painon ansiosta.
- Kaikki huoltoon liittyvät komponentit ovat helposti saatavissa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Virtausnopeus (m³/h)
|<= 45
|Maks. imukorkeus (m)
|max. 7
|Pumppauskorkeus (m)
|max. 25
|Maks. partikkelikoko (mm)
|max. 30
|Voimansiirto
|Bensiini
|Kuutiotilavuus (cm³)
|196
|Teho (kW/hv)
|5,1 / 6,9
|Säiliötilavuus (l)
|3,6
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|35,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|40,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|629 x 425 x 445
Toimitus sisältää
- Manuaalinen ryyppy
- Öljytikku
- Imukori
- Letkunkiristin: 3 kpl
- Letkuliitin: 2 kpl
Videot
Käyttökohteet
- Suurten vesimäärien pumppaaminen rakentamisen eri vaiheissa, esim. tulvivat kaivoskuopat
- Suurien vesimäärien pumppaaminen kunnallisissa sovelluksissa, esim. tulvivat kellarit
- Pumppaa suuria vesimääriä maataloudessa, esim. vedenjakeluun
- Myös vesisäiliöiden nopeaan täyttämiseen, esim. HD-perävaunut
Varusteet
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