Jätevesipumppu WWP 45 on helposti liikuteltavissa kompaktin koon ja kevyen painon ansiosta. Pumppua ja moottoria suojaa vankka putkirunko, joten sitä voidaan käyttää huoletta rajummissakin olosuhteissa. Pumpulla voidaan pumpata partikkeleja aina halkaisijaltaan 30 mm saakka. Vetokäynnistin ja manuaaliryyppy. Toimitus sisältää liittimet. Letkut lisävarusteena. Soveltuu monipuolisiin jäteveden siirtotarpeisiin, esim. tulvivat kellarit ja maatalouden vedensiirto. Erinomainen myös HD/HDS-trailerin säiliön tai IB-kontin täyttöön.