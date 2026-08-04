Kompakti yksipaikkainen itsepalvelupesujärjestelmä SB OB on räätälöitävissä täyttämään vaativankin asiakkaan pesutarpeet. Muokattavissa oleva yhden pesupaikan järjestelmä mahdollistaa jopa seitsemän eri pesuohjelman täydellisen autonpesun. Pesuohjelmat ja tiedot ovat muokattavissa ja saatavissa koneeseen integroidulta kosketusnäytölliseltä ohjauspaneelilta. Laitteen nykyaikainen, tyylikäs ulkoasu ja helppo käytettävyys takaavat tyytyväisen asiakkaan. Tilankäytöltään todella tehokas järjestelmä saa rajallisetkin tilat tuottamaan pienellä investoinnilla.