Itsepalvelupesuri SB OB
Yksipaikkainen itsepalvelupesujärjestelmä SB OB mahdollistaa täydellisen autonpesukokemuksen pienimmällä lattiapinta-alalla. Järjestelmä on räätälöitävissä täysin toiveidesi mukaisesti.
Kompakti yksipaikkainen itsepalvelupesujärjestelmä SB OB on räätälöitävissä täyttämään vaativankin asiakkaan pesutarpeet. Muokattavissa oleva yhden pesupaikan järjestelmä mahdollistaa jopa seitsemän eri pesuohjelman täydellisen autonpesun. Pesuohjelmat ja tiedot ovat muokattavissa ja saatavissa koneeseen integroidulta kosketusnäytölliseltä ohjauspaneelilta. Laitteen nykyaikainen, tyylikäs ulkoasu ja helppo käytettävyys takaavat tyytyväisen asiakkaan. Tilankäytöltään todella tehokas järjestelmä saa rajallisetkin tilat tuottamaan pienellä investoinnilla.
Ominaisuudet ja edut
Saatavilla jopa neljällä pesuaineannostelijallaSeitsemän pesuohjelmaa Täydellinen ajoneuvopesu eri pesuasetuksilla. Mahdollisuus lisämyyntiin toimipisteissä, joissa liikkuu paljon autoja.
Kolmas pesutyökaluTehovaahto ja vannevaahto optiona. Tehokas esipesu mahdollistaa erinomaisen pesutuloksen kaikissa olosuhteissa. Paras pesutulos, korkea asiakastyytyväisyys
Vedenpehmennin osmoosivedelläEi vaadi erillistä lisäsuojaa Erittäin pieni tilantarve
Asetukset voidaan säätää nopeasti ja helposti kosketusnäytön kautta
- Selkeä ja looginen käyttöpaneeli on turvallinen ja helppo käyttää
Tiedot
Tekniset tiedot
|Työpaine (bar)
|100 - 120
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Vesimäärä (l/h)
|500
|Ohjelmistopäivitysten saatavuus (mihin saakka)
|2031-01-01
Ominaisuuksia
- Itsepalvelu pesuasemat: 1
- Pesuohjelma: 7 kpl
Videot
Käyttökohteet
- Itsepalveluna toimiva ajoneuvopesu, joka sopii pieneenkin halliin