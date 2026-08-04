Itsepalvelupesuri SB OB

Yksipaikkainen itsepalvelupesujärjestelmä SB OB mahdollistaa täydellisen autonpesukokemuksen pienimmällä lattiapinta-alalla. Järjestelmä on räätälöitävissä täysin toiveidesi mukaisesti.

Kompakti yksipaikkainen itsepalvelupesujärjestelmä SB OB on räätälöitävissä täyttämään vaativankin asiakkaan pesutarpeet. Muokattavissa oleva yhden pesupaikan järjestelmä mahdollistaa jopa seitsemän eri pesuohjelman täydellisen autonpesun. Pesuohjelmat ja tiedot ovat muokattavissa ja saatavissa koneeseen integroidulta kosketusnäytölliseltä ohjauspaneelilta. Laitteen nykyaikainen, tyylikäs ulkoasu ja helppo käytettävyys takaavat tyytyväisen asiakkaan. Tilankäytöltään todella tehokas järjestelmä saa rajallisetkin tilat tuottamaan pienellä investoinnilla.

Ominaisuudet ja edut
Itsepalvelupesuri SB OB: Saatavilla jopa neljällä pesuaineannostelijalla
Saatavilla jopa neljällä pesuaineannostelijalla
Seitsemän pesuohjelmaa Täydellinen ajoneuvopesu eri pesuasetuksilla. Mahdollisuus lisämyyntiin toimipisteissä, joissa liikkuu paljon autoja.
Itsepalvelupesuri SB OB: Kolmas pesutyökalu
Kolmas pesutyökalu
Tehovaahto ja vannevaahto optiona. Tehokas esipesu mahdollistaa erinomaisen pesutuloksen kaikissa olosuhteissa. Paras pesutulos, korkea asiakastyytyväisyys
Itsepalvelupesuri SB OB: Vedenpehmennin osmoosivedellä
Vedenpehmennin osmoosivedellä
Ei vaadi erillistä lisäsuojaa Erittäin pieni tilantarve
Asetukset voidaan säätää nopeasti ja helposti kosketusnäytön kautta
  • Selkeä ja looginen käyttöpaneeli on turvallinen ja helppo käyttää
Tiedot

Tekniset tiedot

Työpaine (bar) 100 - 120
Vaiheiden määrä (Ph) 3
Jännite (V) 400
Taajuus (Hz) 50
Vesimäärä (l/h) 500
Ohjelmistopäivitysten saatavuus (mihin saakka) 2031-01-01

Ominaisuuksia

  • Itsepalvelu pesuasemat: 1
  • Pesuohjelma: 7 kpl
Videot
Käyttökohteet
  • Itsepalveluna toimiva ajoneuvopesu, joka sopii pieneenkin halliin