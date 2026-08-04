Itsepalveluimuri SB V K!Vac
Säänkestävä ja tehokas itsepalveluimuri, joka vakuuttaa suurella imuteholla, modernilla muotoilulla ja joustavilla maksuvaihtoehdoilla. Ergonominen imuri takaa miellyttävän asiakaskokemuksen
Kärcher SB V K!Vac on tehokas itsepalveluimuri, joka on saatavana yhden tai kahden paikan versiona. Kynttiläsuodattimen ja manuaalisen suodattimen puhdistuksen ansiosta se tarjoaa 15 prosenttia suuremman imutehon kuin edeltäjänsä. Valaistut LED-käynnistyspainikkeet takaavat nopean ja vaivattoman käytön. Sivupaneelit voidaan räätälöidä asiakkaan värimaailmaan yhteensopiviksi. Letkun palautus tapahtuu kestävällä lasikuitutangolla, joka vähentää imuletkun kosketusta maahan. Tämä lisää letkun käyttöikää ja minimoi lian kulkeutumisen ajoneuvoon. Lisävarusteena saatava paineilmapistooli mahdollistaa ahtaiden rakojen kuten penkkien sivustoiden puhalluksen. Selkeä ajan näyttö ilmoittaa käyttäjälle jäljellä olevan imurointiajan. Joustavat maksuvaihtoehdot, kuten luottokorttipääte ja sähköinen poletinlukija, mahdollistavat mukavan käytön ja minimoivat henkilökunnan päivittäiset rutiinit. Kaikki kohteet ovat helposti huollettavissa ja myös imuturbiini on nopeasti irrotettavissa.
Ominaisuudet ja edut
Kaksiosainen pölynsuodatusSuuren pinta-alan tarjoava kynttiläsuodatin takaa imutehon säilymisen korkeana. Integroitu, manuaalinen suodattimen puhdistus. Mahdollisuus käyttää pölypusseja ja minimoida näin pölylle altistuminen säiliötä tyhjennettäessä.
Helposti räätälöitävät maksuvaihtoehdotMaksuvaihtoehtoina kortinlukija ja poletit. Käynnistysnappi kohteisiin, joissa imuroidaan ilman maksujärjestelmää.
Ahtaiden rakojen puhdistusta helpottava paineilmapistooli saatavana lisävarusteena.Puhallustoiminto, jolla voidaan irrottaa irtolikaa ahtaista kohteista, kuten esimerkiksi istuimen sivuilta.
Letkunkannatin lasikuitupidikkeeellä
- Minimoi letkun kosketuksen lattiaan.
- Estää lian kulkeutumisen ajoneuvoon.
- Suojaa letkua naarmuuntumiselta ja kulumiselta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Imuturbiinin huoltoväli (h)
|800
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|65
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Jännite (V)
|230
|Ohjelmistopäivitysten saatavuus (mihin saakka)
|2031-01-01
Ominaisuuksia
- Imuletkun pituus: 6290 mm
- Letkunkannatin lasikuitupidikkeeellä
- Imusuulake
Videot
Käyttökohteet
- Ajoneuvojen sisätilojen imurointi