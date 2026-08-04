Kärcher SB V K!Vac on tehokas itsepalveluimuri, joka on saatavana yhden tai kahden paikan versiona. Kynttiläsuodattimen ja manuaalisen suodattimen puhdistuksen ansiosta se tarjoaa 15 prosenttia suuremman imutehon kuin edeltäjänsä. Valaistut LED-käynnistyspainikkeet takaavat nopean ja vaivattoman käytön. Sivupaneelit voidaan räätälöidä asiakkaan värimaailmaan yhteensopiviksi. Letkun palautus tapahtuu kestävällä lasikuitutangolla, joka vähentää imuletkun kosketusta maahan. Tämä lisää letkun käyttöikää ja minimoi lian kulkeutumisen ajoneuvoon. Lisävarusteena saatava paineilmapistooli mahdollistaa ahtaiden rakojen kuten penkkien sivustoiden puhalluksen. Selkeä ajan näyttö ilmoittaa käyttäjälle jäljellä olevan imurointiajan. Joustavat maksuvaihtoehdot, kuten luottokorttipääte ja sähköinen poletinlukija, mahdollistavat mukavan käytön ja minimoivat henkilökunnan päivittäiset rutiinit. Kaikki kohteet ovat helposti huollettavissa ja myös imuturbiini on nopeasti irrotettavissa.