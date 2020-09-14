Käyttöönotto-ohjeet ja neuvonta

Kärcher Professional -laitevalikoima on suunniteltu erityisesti ammattikäyttäjille. Se tarjoaa tehokkaita, kestäviä ja luotettavia puhdistusjärjestelmiä, jotka perustuvat Kärcherin korkeatasoiseen teknologiaan ja käyttömukavuuden huomiointiin.

Osa näistä teknisesti monimutkaisista laitteista vaatii käyttöönotto-opastuksen koulutetulta henkilökunnan edustajalta, jotta voidaan varmistaa laitteen oikea ja turvallinen käsittely sekä optimaalisten hyötyjen saavuttaminen. Neuvontaa ja ohjeita tarjoavat Kärcherin tai jälleenmyyjän henkilökunta.

Käyttöönottoneuvonta sisältää seuraavat asiat:

  • Laitteen käyttötarkoitus
  • Laitteen toimintaperiaatteet
  • Laitteen tärkeimmät ominaisuudet
  • Laitteen hallinta ja ohjaus
  • Turvallisuusohjeet
  • Laitteen puhdistus ja ylläpito
  • Kuluvien osien vaihto

Toteutunut neuvonta kirjataan vastaavaan osapuolen järjestelmään. Laitteisiin, joita tämä tiedonantovelvollisuus koskee, on kotisivuillamme merkitty teksti "Tämä laite vaatii käyttöönotto-opastuksen".

 