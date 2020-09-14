Käyttöönotto-ohjeet ja neuvonta
Kärcher Professional -laitevalikoima on suunniteltu erityisesti ammattikäyttäjille. Se tarjoaa tehokkaita, kestäviä ja luotettavia puhdistusjärjestelmiä, jotka perustuvat Kärcherin korkeatasoiseen teknologiaan ja käyttömukavuuden huomiointiin.
Osa näistä teknisesti monimutkaisista laitteista vaatii käyttöönotto-opastuksen koulutetulta henkilökunnan edustajalta, jotta voidaan varmistaa laitteen oikea ja turvallinen käsittely sekä optimaalisten hyötyjen saavuttaminen. Neuvontaa ja ohjeita tarjoavat Kärcherin tai jälleenmyyjän henkilökunta.
Käyttöönottoneuvonta sisältää seuraavat asiat:
- Laitteen käyttötarkoitus
- Laitteen toimintaperiaatteet
- Laitteen tärkeimmät ominaisuudet
- Laitteen hallinta ja ohjaus
- Turvallisuusohjeet
- Laitteen puhdistus ja ylläpito
- Kuluvien osien vaihto
Toteutunut neuvonta kirjataan vastaavaan osapuolen järjestelmään. Laitteisiin, joita tämä tiedonantovelvollisuus koskee, on kotisivuillamme merkitty teksti "Tämä laite vaatii käyttöönotto-opastuksen".