Käyttöönotto-ohjeet ja neuvonta

Osa näistä teknisesti monimutkaisista laitteista vaatii käyttöönotto-opastuksen koulutetulta henkilökunnan edustajalta, jotta voidaan varmistaa laitteen oikea ja turvallinen käsittely sekä optimaalisten hyötyjen saavuttaminen. Neuvontaa ja ohjeita tarjoavat Kärcherin tai jälleenmyyjän henkilökunta.

Käyttöönottoneuvonta sisältää seuraavat asiat:

Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen toimintaperiaatteet

Laitteen tärkeimmät ominaisuudet

Laitteen hallinta ja ohjaus

Turvallisuusohjeet

Laitteen puhdistus ja ylläpito

Kuluvien osien vaihto

Toteutunut neuvonta kirjataan vastaavaan osapuolen järjestelmään. Laitteisiin, joita tämä tiedonantovelvollisuus koskee, on kotisivuillamme merkitty teksti "Tämä laite vaatii käyttöönotto-opastuksen".