Monitoimikone MC 250

Pienipäästöinen MC 250 -imulakaisukone valloittaa erinomaisella lakaisujäljellä ja lukuisilla huolellisesti mietityillä yksityiskohdilla, jotka tekevät siitä miellyttävän käyttää ja huoltaa.

Tyylikkäästi muotoiltu MC 250 tarjoaa vertaansa vailla olevan puhdistustehon jo alhaisilla moottorin kierroksilla, tilavan 2,5 m³ jätesäiliön, 60 km/h maantienopeuden. Maksimaalisen ajomukavuuden takeena on hydropneumaattinen erillisjousitus. Tilavassa ohjaamossa istut ergonomisella istuimella, jossa kaikki keskeinen informaatio ja käyttökytkimet ovat helposti ulottuvilla. Käyttäjää opastava monitoiminäyttö on sijoitettu ohjauspyörään. MC 250:ssä on nelipyöräohjaus, joka takaa erinomaisen ketteryyden ja sujuvan ajon myös ahtaissa kohteissa. Vakiovarustukseen kuuluu tehokas vedenkiertojärjestelmä erillisellä likavesisäiliöllä. Tässä mallissa on EURO 6 -päästönormit täyttävä, erillisellä suodatustekniikalla varustettu dieselmoottori.

Ominaisuudet ja edut
Tilava kahden hengen ohjaamo, josta esteetön näkymä työskentelyalueelle.
Mukavilla Deluxe-istuimilla väsymättömään työskentelyyn. Kulku ohjaamoon on mahdollista molemmilta puolilta, ovet varustettu suurilla liukuikkunoilla. Eco-painike lakaisutoiminnon käynnistämiseen.
Turvallinen ohjaamo mukavuutta lisäävilla varusteilla
Lyhyet siirtymäajan kohteiden välillä, jopa 60 km/h:n huippunopeus maantieajossa. Hydro-pneumaattinen jousitus parantaa ajomukavuutta. Nelipyöräohjaus mahdollistaa maksimaaliseen ketteryyden.
Luokkansa suurin jätesäiliö
Virtausta optimoitu ruostumattomasta teräksestä valmistettu yli 2 m³ jätensäiliö. Mahdollistaa pitkät työskentelyajat. Vakiovarusteena erillinen vedenerotusjärjestelmä
Huoltoystävällinen suunnittelu
  • Kaikki puhdistusta ja huoltoa koskevat osat ovat helposti käyttäjän ulottuvilla.
  • Kaikkiin huoltokohteisiin pääsy koneen sivulta, kääntyvä tuorevesisäiliö.
Tiedot

Tekniset tiedot

Voimansiirto Diesel
Vetomoottori Kaksipyöräohjaus
Moottorin valmistaja VM
Teho (kW) 75
Kuutiotilavuus (cm³) 2970
Sylinteri 4
Polttoainesäiliön tilavuus (l) 70
Pakokaasupäästönormi Euro 6e
Ajonopeus (km/h) 60
Työleveys 2 sivuharjalla (mm) 2625
Lakaisu kolmen sivujarjan avulla (mm) 2710
Roskasäiliö (l) 2500
Vesisäiliö ( /l) 120 / 400
Puhtaan veden säiliö (l) 200
Puhdasvesisäiliö (optio) ( ) 390
Akseliväli (mm) 1980
Sallittu kokonaispaino (kg) 6000
Mitat (p x l x k) (mm) 4491 x 1300 x 1999

Ominaisuuksia

  • Partikkelisuodatin
  • Mukavuusistuin
  • Lämmitys ja Ilmastointi
  • Lämmitin
  • Radio
  • Pyörivä varoitusvalo
  • Ympärivuotinen käyttö
Käyttökohteet
  • Sopii katujen lakaisuun ja pesuun, kevyeen talvihuoltoon, viheralueiden hoitoon sekä kuljetustehtäviin
