Tyylikkäästi muotoiltu MC 250 tarjoaa vertaansa vailla olevan puhdistustehon jo alhaisilla moottorin kierroksilla, tilavan 2,5 m³ jätesäiliön, 60 km/h maantienopeuden. Maksimaalisen ajomukavuuden takeena on hydropneumaattinen erillisjousitus. Tilavassa ohjaamossa istut ergonomisella istuimella, jossa kaikki keskeinen informaatio ja käyttökytkimet ovat helposti ulottuvilla. Käyttäjää opastava monitoiminäyttö on sijoitettu ohjauspyörään. MC 250:ssä on nelipyöräohjaus, joka takaa erinomaisen ketteryyden ja sujuvan ajon myös ahtaissa kohteissa. Vakiovarustukseen kuuluu tehokas vedenkiertojärjestelmä erillisellä likavesisäiliöllä. Tässä mallissa on EURO 6 -päästönormit täyttävä, erillisellä suodatustekniikalla varustettu dieselmoottori.