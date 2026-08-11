Imulakaisukone KM 125/130 R D
KM 125/130 R on imulakaisukone, jossa tehokkuus yhdistyy äärimmäisen pitkälle vietyyn ergonomiaan. Korkealta kippaava säiliö mahdollistaa tyhjentämisen esimerkiksi lavalle. Dieselmoottorilla
Dieselkäyttöinen KM 125/130 R D -lakaisukone soveltuu erinomaisesti urheilukenttien, piha-alueiden ja ulkovarastojen lakaisuun. Takarenkaiden väliin sijoitettu toimiva pääharja lakaisee hienon pölyn ja karkean lian tarkasti. Harjan sijainti mahdollistaa turvallisen ajon kynnysten ja korokkeiden yli. Harjapaineella on kolmiportainen pikasäätö, jonka lisäksi harjapaine säätyy automaattisesti mukautuen niin karkeille kuin epätasaisille pinnoille. Tämä parantaa lakaisutulosta ja pidentää myös harjan käyttöikää. Tehokkaat laakasuodattimet sitovat pölyn varmasti myös vaativissa käyttöolosuhteissa ja Tact-suodattimen puhdistustoiminto mahdollistaa pitkät käyttöjaksot myös erittäin pölyisissä olosuhteissa. Suodattimet vat helposti käyttäjän ulottuvilla ja vaihdettavissa vaivattomasti ilman työkaluja. Korkealta kippaava hydraulikippi mahdollistaa säiliön nopean ja vaivattoman tyhjentämisen esimerkiksi suoraan siirtolavalle. Koneen lakaisutoiminnot ovat helposti hallittavissa yksinkertaisen käyttöliittymän ansiosta. Kärcherin KIK-avainjärjestelmä mahdollistaa käyttäjäkohtaiset asetukset. Kielivalikko mahdollistaa infonäytön tekstien asettamisen käyttäjän haluamalla kielellä.
Ominaisuudet ja edut
Käyristetty sivuharja (lisävaruste)
- Ei enää manuaalista lakaisua.
- Lakaisee tehokkaasti myös kulmista.
- Kaikki yhdellä ajolla - säästää työaikaa poistamalla manuaalisen esisiivouksen.
Tact - täysin automaattinen suodattimen puhdistus ravistamalla
- Tasainen lakaisutulos kaikilla pinnoilla.
- Automaattipuhdistus.
- Nelinkertainen suodatusteho.
Opettava järjestelmä
- Automaattinen harjan säätö harjasten kulumisen mukaan
- Valittavissa kolme erilaista harjapainetta - kaikki yhden napin takana.
- Eco-toiminnolla pidempi käyttöaika ja pienempi kulutus.
Kärcher älyavain
- Ohjelmoitavissa 28 eri kielellä
- Mahdollisuus asettaa käyttäjäkohtaiset asetukset.
- Turvallinen käyttö Kärcher Key -avainjärjestelmän avulla
Telaharja taka-akselilla
- Helpompi ajaa reunakorokkeiden yli.
- Helppo pääsy kaikkiin teknisiin komponentteihin - harjojen vaihto alle viidessä minuutissa!
- Nopea telaharjan tarkistus.
Käyttöpaneeli
- Käyttöjää informoiva näyttö
- Värikoodaus.
- EASY-käyttöjärjestelmä: käynnistys, siirtoajo ja lakaisu yhden kytkimen takana.
Power Plus -järjestelmä
- Ylimääräinen energia siirtyy akustoon.
- Varastoitunut energia voidaan hyödyntää jyrkissä mäissä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Teho (kW)
|6,5
|Voimansiirto
|Diesel
|Työsuoritus maks. (m²/h)
|10000
|Max suorituskyky kahdella sivuharjalla (m²/h)
|13600
|Työskentelyleveys (mm)
|880
|Työleveys 1 sivuharjalla (mm)
|1250
|Työleveys 2 sivuharjalla (mm)
|1700
|Roskasäiliö (l)
|130
|Nousukyky (%)
|16
|Työskentelynopeus (km/h)
|8
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|591
|Paino käyttövalmiina (kg)
|705
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|593
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Käyttökohteet
- Pysäköintialueet
- Tuotantolaitokset
- Logistiikkakeskukset
- Hotellit
- Vähittäiskauppa
- Varastot ja noutopihat
- Pihakäytävät