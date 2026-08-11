Dieselkäyttöinen KM 125/130 R D -lakaisukone soveltuu erinomaisesti urheilukenttien, piha-alueiden ja ulkovarastojen lakaisuun. Takarenkaiden väliin sijoitettu toimiva pääharja lakaisee hienon pölyn ja karkean lian tarkasti. Harjan sijainti mahdollistaa turvallisen ajon kynnysten ja korokkeiden yli. Harjapaineella on kolmiportainen pikasäätö, jonka lisäksi harjapaine säätyy automaattisesti mukautuen niin karkeille kuin epätasaisille pinnoille. Tämä parantaa lakaisutulosta ja pidentää myös harjan käyttöikää. Tehokkaat laakasuodattimet sitovat pölyn varmasti myös vaativissa käyttöolosuhteissa ja Tact-suodattimen puhdistustoiminto mahdollistaa pitkät käyttöjaksot myös erittäin pölyisissä olosuhteissa. Suodattimet vat helposti käyttäjän ulottuvilla ja vaihdettavissa vaivattomasti ilman työkaluja. Korkealta kippaava hydraulikippi mahdollistaa säiliön nopean ja vaivattoman tyhjentämisen esimerkiksi suoraan siirtolavalle. Koneen lakaisutoiminnot ovat helposti hallittavissa yksinkertaisen käyttöliittymän ansiosta. Kärcherin KIK-avainjärjestelmä mahdollistaa käyttäjäkohtaiset asetukset. Kielivalikko mahdollistaa infonäytön tekstien asettamisen käyttäjän haluamalla kielellä.