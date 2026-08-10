Harjashampoo RM 891, 20l
Todella tehokas harjashampoo, jonka koostumus auttaa harjapesukoneen harjoja liukumaan pestävällä pinnalla. Tarjoaa erinomaisen pesutuloksen ja suojaa pintaa naarmuuntumiselta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|20
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|11
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|21,1
Tuote
- Tehokas harjashampoo autojen ja hyötyajoneuvojen pesulaitteisiin
- Vähentää harjojen kitkaa ja siten suojaa ajoneuvon pintaa naarmuuntumiselta
- Takaa parhaan kuivumistuloksen muuttamalla veden pintajännitystä
- Optimaalinen harjan liukuminen pestävällä pinnalla
- Erittäin riittoisa tiiviste
- VDA-yhteensopiva
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
- H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
- P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
- P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
Käyttökohteet
- Autot
- Hyötyajoneuvojen puhdistus