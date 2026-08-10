Harjashampoo RM 891, 200l

Todella tehokas harjashampoo, jonka koostumus auttaa harjapesukoneen harjoja liukumaan pestävällä pinnalla. Tarjoaa erinomaisen pesutuloksen ja suojaa pintaa naarmuuntumiselta.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 200
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 11
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 214
Tuote
  • Tehokas harjashampoo autojen ja hyötyajoneuvojen pesulaitteisiin
  • Vähentää harjojen kitkaa ja siten suojaa ajoneuvon pintaa naarmuuntumiselta
  • Takaa parhaan kuivumistuloksen muuttamalla veden pintajännitystä
  • Optimaalinen harjan liukuminen pestävällä pinnalla
  • Erittäin riittoisa tiiviste
  • VDA-yhteensopiva
Harjashampoo RM 891, 200l
Harjashampoo RM 891, 200l
Harjashampoo RM 891, 200l
Harjashampoo RM 891, 200l
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
  • H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
  • P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  • P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
Käyttökohteet
  • Autot
  • Hyötyajoneuvojen puhdistus
Varusteet