Harjashampoo / vaahtopesuaine RM 812 eco!perform, 20l
Joutsenmerkitty harjashampoo ajoneuvojen tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen puhdistamiseen. Pesuaineen koostumus auttaa harjoja liukumaan pestävällä pinnalla.
Tarjoaa erinomaisen pesutuloksen ja suojaa pintaa naarmuuntumiselta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|20
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|13
|Paino (kg)
|20,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|22
|Mitat (p x l x k) (mm)
|260 x 237 x 430
Tuote
- Vaahto-intensiivinen harjashampoo autopesulalle
- Irrottaa öljy-, rasva- ja mineraalipitoista likaa
- Luo muhkean, kirkkaan ja houkuttelevan vaahdon
- Vähentää harjojen kitkaa ja siten suojaa ajoneuvon pintaa naarmuuntumiselta
- Vähentää merkittävästi uuden lian tarttumista pintaa
- On vahan kanssa yhteensopiva ja estää raitojen muodostuminen käsitellyille pinnoille
- Nopeasti erottaa veden ja öljyn öljynerottelijassa
- NTA-vapaa
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
- H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
- P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
- P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
- P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
- P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
- P405 Varastoi lukitussa tilassa.
- P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
Käyttökohteet
- Ajoneuvojen puhdistus
- Hyötyajoneuvojen puhdistus
- Henkilöautot, hyötyajoneuvot, polkupyörät
- Henkilöautot