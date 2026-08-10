Harjashampoo / vaahtopesuaine RM 812 eco!perform, 20l

Joutsenmerkitty harjashampoo ajoneuvojen tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen puhdistamiseen. Pesuaineen koostumus auttaa harjoja liukumaan pestävällä pinnalla.

Tarjoaa erinomaisen pesutuloksen ja suojaa pintaa naarmuuntumiselta.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 20
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 13
Paino (kg) 20,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 22
Mitat (p x l x k) (mm) 260 x 237 x 430
Tuote
  • Vaahto-intensiivinen harjashampoo autopesulalle
  • Irrottaa öljy-, rasva- ja mineraalipitoista likaa
  • Luo muhkean, kirkkaan ja houkuttelevan vaahdon
  • Vähentää harjojen kitkaa ja siten suojaa ajoneuvon pintaa naarmuuntumiselta
  • Vähentää merkittävästi uuden lian tarttumista pintaa
  • On vahan kanssa yhteensopiva ja estää raitojen muodostuminen käsitellyille pinnoille
  • Nopeasti erottaa veden ja öljyn öljynerottelijassa
  • NTA-vapaa
Harjashampoo / vaahtopesuaine RM 812 eco!perform, 20l
Harjashampoo / vaahtopesuaine RM 812 eco!perform, 20l
Harjashampoo / vaahtopesuaine RM 812 eco!perform, 20l
Harjashampoo / vaahtopesuaine RM 812 eco!perform, 20l
Harjashampoo / vaahtopesuaine RM 812 eco!perform, 20l
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
  • H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
  • P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
  • P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
  • P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  • P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
  • P405 Varastoi lukitussa tilassa.
  • P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
Käyttökohteet
  • Ajoneuvojen puhdistus
  • Hyötyajoneuvojen puhdistus
  • Henkilöautot, hyötyajoneuvot, polkupyörät
  • Henkilöautot