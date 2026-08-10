Harjashampoo / vaahtopesuaine RM 812 eco!perform, 200l

Joutsenmerkitty harjashampoo ajoneuvojen tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen puhdistamiseen. Pesuaineen koostumus auttaa harjoja liukumaan pestävällä pinnalla.

Tarjoaa erinomaisen pesutuloksen ja suojaa pintaa naarmuuntumiselta.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 200
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 13
Paino (kg) 206,4
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 223,6
Mitat (p x l x k) (mm) 580 x 580 x 970
Harjashampoo / vaahtopesuaine RM 812 eco!perform, 200l
Harjashampoo / vaahtopesuaine RM 812 eco!perform, 200l
Harjashampoo / vaahtopesuaine RM 812 eco!perform, 200l
Harjashampoo / vaahtopesuaine RM 812 eco!perform, 200l
Harjashampoo / vaahtopesuaine RM 812 eco!perform, 200l
Käyttökohteet
  • Ajoneuvojen puhdistus
  • Hyötyajoneuvojen puhdistus
  • Henkilöautot, hyötyajoneuvot, polkupyörät
  • Henkilöautot