Harjashampoo / vaahtopesuaine RM 812 eco!perform, 200l
Joutsenmerkitty harjashampoo ajoneuvojen tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen puhdistamiseen. Pesuaineen koostumus auttaa harjoja liukumaan pestävällä pinnalla.
Tarjoaa erinomaisen pesutuloksen ja suojaa pintaa naarmuuntumiselta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|200
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|13
|Paino (kg)
|206,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|223,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|580 x 580 x 970
Käyttökohteet
- Ajoneuvojen puhdistus
- Hyötyajoneuvojen puhdistus
- Henkilöautot, hyötyajoneuvot, polkupyörät
- Henkilöautot