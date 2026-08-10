Monikäyttöinen ja tehokas - Kärcher RM 806 soveltuu erinomaisesti henkilöautojen, raskaan kaluston ja erilaisten koneiden pesuun. Se on myös erittäin suosittu aine itsepalvelupesupaikoilla. Tämä NTA-vapaa korkeapainepesuaine liuottaa jopa kaikkein sitkeimmät öljy-, rasva-, muta-, hyönteis- ja pihkajäämät. Se erottaa nopeasti öljyn ja veden öljynerottimessa, ja sen sisältämät pinta-aktiiviset aineet, jotka ovat biologisesti hajoavia EEC 648/2004 -standardin mukaisesti. Ne auttavat varmistamaan ekotehokkaan ajoneuvopesun, jossa käytetään optimaalinen määrä vettä, energiaa ja pesukemikaaleja. Tämä aine tekee vaikutuksen myös riittoisuudellaan – jopa 60 autonpesua litralla.