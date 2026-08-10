Korkeapainepesuaine RM 806, 20l

Pesuainetiiviste poistaa kaikkein pinttyneimmän lian; maantiepölyn, rasvan, hyönteiset ja mudan.

Monikäyttöinen ja tehokas - Kärcher RM 806 soveltuu erinomaisesti henkilöautojen, raskaan kaluston ja erilaisten koneiden pesuun. Se on myös erittäin suosittu aine itsepalvelupesupaikoilla. Tämä NTA-vapaa korkeapainepesuaine liuottaa jopa kaikkein sitkeimmät öljy-, rasva-, muta-, hyönteis- ja pihkajäämät. Se erottaa nopeasti öljyn ja veden öljynerottimessa, ja sen sisältämät pinta-aktiiviset aineet, jotka ovat biologisesti hajoavia EEC 648/2004 -standardin mukaisesti. Ne auttavat varmistamaan ekotehokkaan ajoneuvopesun, jossa käytetään optimaalinen määrä vettä, energiaa ja pesukemikaaleja. Tämä aine tekee vaikutuksen myös riittoisuudellaan – jopa 60 autonpesua litralla.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 20
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 13
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 23,4
Tuote
  • Tehokas korkeapainepesuaine ajoneuvojen pesuun
  • Liuottaa kovimmatkin öljy, voiteluaine, hartsi, muta ja hyönteisten jäämät
  • Nopeavaikutteinen
  • Erityisen riittoisa
  • Nopeasti erottaa öljyn / veden öljynerottimessa.
  • Tensidit biohajoavia EEC 648/2004
  • NTA-vapaa
Korkeapainepesuaine RM 806, 20l
Korkeapainepesuaine RM 806, 20l
Korkeapainepesuaine RM 806, 20l
Korkeapainepesuaine RM 806, 20l
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
  • H290 Voi syövyttää metalleja.
  • H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
  • P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
  • P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  • P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
  • P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
  • P405 Varastoi lukitussa tilassa.
  • P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
Käyttökohteet
  • Ajoneuvot ja koneet
  • Auton/moottorin pesu
  • Henkilöautot, hyötyajoneuvot, polkupyörät
Varusteet