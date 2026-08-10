Korkeapainepesuaine RM 806, 20l
Pesuainetiiviste poistaa kaikkein pinttyneimmän lian; maantiepölyn, rasvan, hyönteiset ja mudan.
Monikäyttöinen ja tehokas - Kärcher RM 806 soveltuu erinomaisesti henkilöautojen, raskaan kaluston ja erilaisten koneiden pesuun. Se on myös erittäin suosittu aine itsepalvelupesupaikoilla. Tämä NTA-vapaa korkeapainepesuaine liuottaa jopa kaikkein sitkeimmät öljy-, rasva-, muta-, hyönteis- ja pihkajäämät. Se erottaa nopeasti öljyn ja veden öljynerottimessa, ja sen sisältämät pinta-aktiiviset aineet, jotka ovat biologisesti hajoavia EEC 648/2004 -standardin mukaisesti. Ne auttavat varmistamaan ekotehokkaan ajoneuvopesun, jossa käytetään optimaalinen määrä vettä, energiaa ja pesukemikaaleja. Tämä aine tekee vaikutuksen myös riittoisuudellaan – jopa 60 autonpesua litralla.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|20
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|13
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|23,4
Tuote
- Tehokas korkeapainepesuaine ajoneuvojen pesuun
- Liuottaa kovimmatkin öljy, voiteluaine, hartsi, muta ja hyönteisten jäämät
- Nopeavaikutteinen
- Erityisen riittoisa
- Nopeasti erottaa öljyn / veden öljynerottimessa.
- Tensidit biohajoavia EEC 648/2004
- NTA-vapaa
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
- H290 Voi syövyttää metalleja.
- H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
- P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
- P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
- P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
- P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
- P405 Varastoi lukitussa tilassa.
- P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
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Käyttökohteet
- Ajoneuvot ja koneet
- Auton/moottorin pesu
- Henkilöautot, hyötyajoneuvot, polkupyörät