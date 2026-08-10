Korkeapainepesuaine RM 806, 200l
Pesuainetiiviste poistaa kaikkein pinttyneimmän lian; maantiepölyn, rasvan, hyönteiset ja mudan.
Monikäyttöinen ja tehokas - Kärcher RM 806 soveltuu erinomaisesti henkilöautojen, raskaan kaluston ja erilaisten koneiden pesuun. Se on myös erittäin suosittu aine itsepalvelupesupaikoilla. Tämä NTA-vapaa korkeapainepesuaine liuottaa jopa kaikkein sitkeimmät öljy-, rasva-, muta-, hyönteis- ja pihkajäämät. Se erottaa nopeasti öljyn ja veden öljynerottimessa, ja sen sisältämät pinta-aktiiviset aineet, jotka ovat biologisesti hajoavia EEC 648/2004 -standardin mukaisesti. Ne auttavat varmistamaan ekotehokkaan ajoneuvopesun, jossa käytetään optimaalinen määrä vettä, energiaa ja pesukemikaaleja. Tämä aine tekee vaikutuksen myös riittoisuudellaan – jopa 60 autonpesua litralla.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|200
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|13
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|235,8
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Käyttökohteet
- Ajoneuvot ja koneet
- Auton/moottorin pesu
- Henkilöautot, hyötyajoneuvot, polkupyörät