Korkeapainepesuaine RM 806, 200l

Pesuainetiiviste poistaa kaikkein pinttyneimmän lian; maantiepölyn, rasvan, hyönteiset ja mudan.

Monikäyttöinen ja tehokas - Kärcher RM 806 soveltuu erinomaisesti henkilöautojen, raskaan kaluston ja erilaisten koneiden pesuun. Se on myös erittäin suosittu aine itsepalvelupesupaikoilla. Tämä NTA-vapaa korkeapainepesuaine liuottaa jopa kaikkein sitkeimmät öljy-, rasva-, muta-, hyönteis- ja pihkajäämät. Se erottaa nopeasti öljyn ja veden öljynerottimessa, ja sen sisältämät pinta-aktiiviset aineet, jotka ovat biologisesti hajoavia EEC 648/2004 -standardin mukaisesti. Ne auttavat varmistamaan ekotehokkaan ajoneuvopesun, jossa käytetään optimaalinen määrä vettä, energiaa ja pesukemikaaleja. Tämä aine tekee vaikutuksen myös riittoisuudellaan – jopa 60 autonpesua litralla.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 200
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 13
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 235,8
Korkeapainepesuaine RM 806, 200l
Korkeapainepesuaine RM 806, 200l
Korkeapainepesuaine RM 806, 200l
Korkeapainepesuaine RM 806, 200l
Käyttökohteet
  • Ajoneuvot ja koneet
  • Auton/moottorin pesu
  • Henkilöautot, hyötyajoneuvot, polkupyörät
Varusteet