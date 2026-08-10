Kuivausapuaine RM 833, 20l
Erikoiskuivausapuaine koneelliseen autonpesuun. Mahdollistaa tehokkaan kuivaustuloksen ilman erillistä kuivauspuhallinta. Rikkoo veden pintakalvon ja jättää pestyn pinnan kuivaksi.
Tehokas kuivausapuaine mahdollistaa nopean kuivumisen eikä jätä maalipintaan pisteitä tai raitoja. Tämä kuivausapuaine sopii käytettäväksi myös korkeapainepesurin kanssa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|20
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|12
|Paino (kg)
|20,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|21,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|260 x 240 x 390
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/14-4M
- HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4M
- HD 8/18-4M Plus
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/20-4 St
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 Weed Control
- HDS 18/18-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/15-4 Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16- 4 M 36 kW
- Painepesuri HD 7/17 M
- RBS 6012
- RBS 6014
- TB
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Käyttökohteet
- Hyötyajoneuvojen puhdistus
- Raidekalusto