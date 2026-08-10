Kuivausapuaine RM 833, 20l

Erikoiskuivausapuaine koneelliseen autonpesuun. Mahdollistaa tehokkaan kuivaustuloksen ilman erillistä kuivauspuhallinta. Rikkoo veden pintakalvon ja jättää pestyn pinnan kuivaksi.

Tehokas kuivausapuaine mahdollistaa nopean kuivumisen eikä jätä maalipintaan pisteitä tai raitoja. Tämä kuivausapuaine sopii käytettäväksi myös korkeapainepesurin kanssa.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 20
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 12
Paino (kg) 20,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 21,4
Mitat (p x l x k) (mm) 260 x 240 x 390
Kuivausapuaine RM 833, 20l
Kuivausapuaine RM 833, 20l
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Käyttökohteet
  • Hyötyajoneuvojen puhdistus
  • Raidekalusto
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