Nestemäinen vaha RM 832, 20l

Nestemäinen vaha suunniteltu autopesuloihin ja painepesurilla pesuun. Vaha nopeuttaa veden valumista pinnalta ja näin kuivuminen tapahtuu nopeasti.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 20
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 4
Paino (kg) 19,8
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 21,7
Mitat (p x l x k) (mm) 260 x 230 x 420
Tuote
  • Tehokas kuivausvaha perustuu nanoteknologiaan
  • Poistaa nopeasti veden pintakalvon myös isoilla pinnoilla
  • Erinomainen kuivaustulos
  • Paras tulos yhdessä NANO RM 816 vaahtopesuaineen kanssa
  • Tehokas kaikilla veden kovuus tasoilla
  • Tuottaa luonnollisen kiiltävän pinnan
  • Suojaa tehokkaasti jopa 1 kuukauden
  • VDA-yhteensopiva
  • Tensidit biohajoavia EEC 648/2004
  • NTA-vapaa
  • Ei sisällä mineraaliöljyjä tai mineraalihiilivetyjä
Nestemäinen vaha RM 832, 20l
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
  • H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
  • P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
  • P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
  • Z 20 Sisältää Limonene. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Käyttökohteet
  • Henkilöautot
  • Hyötyajoneuvojen puhdistus
Varusteet