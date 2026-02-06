Nestemäinen vaha RM 832, 20l
Nestemäinen vaha suunniteltu autopesuloihin ja painepesurilla pesuun. Vaha nopeuttaa veden valumista pinnalta ja näin kuivuminen tapahtuu nopeasti.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|20
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|4
|Paino (kg)
|19,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|21,7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|260 x 230 x 420
Tuote
- Tehokas kuivausvaha perustuu nanoteknologiaan
- Poistaa nopeasti veden pintakalvon myös isoilla pinnoilla
- Erinomainen kuivaustulos
- Paras tulos yhdessä NANO RM 816 vaahtopesuaineen kanssa
- Tehokas kaikilla veden kovuus tasoilla
- Tuottaa luonnollisen kiiltävän pinnan
- Suojaa tehokkaasti jopa 1 kuukauden
- VDA-yhteensopiva
- Tensidit biohajoavia EEC 648/2004
- NTA-vapaa
- Ei sisällä mineraaliöljyjä tai mineraalihiilivetyjä
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
- H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
- P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
- P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
- Z 20 Sisältää Limonene. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Yhteensopivat laitteet
Käyttökohteet
- Henkilöautot
- Hyötyajoneuvojen puhdistus