Pesu- ja autohallien puhdistusaine RM 841, 20l
Tehokas pesuaine seinälaattojen ja kaakeleiden puhdistamiseen. Sopii esimerkiksi autokorjaamoille ja autopesuloille
RM 841 irrottaa tehokkaasti rasvaa, pesuainejäämiiä ja vahaa sekä keraamiisiin pintoihin kiinnittyneitä ruostejälkiä. Aine sopii erityisesti autokorjaamoiden ja pesuhallien seinäpintojen puhdistamiseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|20
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|Paino (kg)
|21,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|22,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|260 x 240 x 390
Tuote
- Tehokas, hapan puhdistusaine pesuhalleihin ja pesujärjestelmiin
- Poistaa nopeasti ja tehokkaasti kalkki, öljy, rasva ja ruostekertymät sekä puhdistusainejäämät
- Irrottaa luotettavasti sitkeimmätkin kalkkikertymät
- Soveltuu ylläpitosiivoukseen ja peruspesuihin
- Nopeavaikutteinen
- Miellyttävä, raikas tuoksu
- Nopeasti erottaa veden ja öljyn öljynerottelijassa
- Tensidit biohajoavia EEC 648/2004
- NTA-vapaa
- Ei sisällä mineraaliöljyjä tai mineraalihiilivetyjä
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
- H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
- H290 Voi syövyttää metalleja.
- P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
- P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
- P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
- P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
- P405 Varastoi lukitussa tilassa.
- P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
Käyttökohteet
- Pesuasennus ja pesuhalli