Rekanpesuaine RM 805, 20l

RM 805 on suunniteltu raskaan kaluston pesuun. Ennen varsinaista pesua suihkutettava aine irrottaa tehokkaasti likaa ja auttaa puhdistamaan pinttyneimmänkin lian esimerkiksi suojapeitteistä

RM 805 irrottaa kuorma- ja linja-autojen pinnoista voiteluaineet, noen, öljyn, tervan, hyönteiset ja maantiefilmin. NTA-vapaa.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 20
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 13
Paino (kg) 21,4
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 22,4
Mitat (p x l x k) (mm) 250 x 230 x 420
Tuote
  • Tehokas esipesuaine hyötyajoneuvojen esipesuun
  • Mahdollistaa rasvan, öljyn, päästöjen ja hyönteisten lian turpoamisen ja liuottaa nämä luotettavasti
  • Parantaa merkittävästi puhdistuksen tulosta seuraavissa vaiheissa.
  • Ideaalinen kuormapeitteiden pesuun
  • Erittäin hyvät puhdistusominaisuudet, etenkin kylmällä vedellä
  • Nopeavaikutteinen
  • Hellävarainen puhdistus
  • Tensidit biohajoavia EEC 648/2004
  • NTA-vapaa
Rekanpesuaine RM 805, 20l
Rekanpesuaine RM 805, 20l
Rekanpesuaine RM 805, 20l
Rekanpesuaine RM 805, 20l
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
  • H290 Voi syövyttää metalleja.
  • H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
  • H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
  • P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
  • P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  • P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
  • P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
  • P405 Varastoi lukitussa tilassa.
  • P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
Yhteensopivat laitteet
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Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
  • Auton/moottorin pesu
  • Ajoneuvojen pesualueet
  • Hyötyajoneuvojen puhdistus
  • Suojapeitteiden ja pressujen puhdistus
  • Henkilöautot
Varusteet