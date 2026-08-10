RM 80 Super tehokas puhdistuspulveri, 20kg

Puhdistuspulveri miellyttävällä raikkaalla tuoksulla. Puhdistaa öljyn, rasvan ja päästösaostumat. Tehokas kaikilla lämpöasteilla ja tarjoaa hellää puhdistusta.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (kg) 20
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 10,9
Paino (kg) 20
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 20,4
Mitat (p x l x k) (mm) 750 x 450 x 120
Tuote
  • Erittäin runsas korkeapaine puhdistusainejauhe auton pesuun
  • Irrottaa öljy, rasva ja mineraalitahrat
  • Tehokas puhdistus kaikissa lämpötiloissa
  • Erityisen riittoisa
  • Hellävarainen puhdistus
  • NTA-vapaa
RM 80 Super tehokas puhdistuspulveri, 20kg
RM 80 Super tehokas puhdistuspulveri, 20kg
RM 80 Super tehokas puhdistuspulveri, 20kg
RM 80 Super tehokas puhdistuspulveri, 20kg
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
  • H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
  • P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
  • P264 Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen.
  • P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  • P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
  • Ajoneuvot ja koneet
  • Henkilöautot
  • Hyötyajoneuvojen puhdistus
  • Henkilöautot, hyötyajoneuvot, polkupyörät