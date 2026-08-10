RM 816 Aktiivinen nanovaahtopesuaine, 200l

Todella tehokas, vahan kanssa yhteensopiva shampoo harjapesuun automaattisissa autopesuissa. Erityinen koostumus helpottaa harjojen liukumista ja näin suojaa auton pintaa.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 200
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 9
Paino (kg) 204,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 221,6
Mitat (p x l x k) (mm) 580 x 580 x 970
Tuote
  • Tehokas nanoteknologiaan perustuva harjashampoo
  • Poistaa luotettavasti rasvaa, öljyä, päästöt ja hyönteisten jäämät
  • Muodostaa nanorakenteisen pinnan, joka sopii erinomaisesti yhteen kuivausaineen RM 832 ominaisuuksien kanssa
  • Tuloksena on erinomaisti vettä hylkivä vaikutus
  • Vähentää harjojen kitkaa ja siten suojaa ajoneuvon pintaa naarmuuntumiselta
  • Vähentää merkittävästi uuden lian tarttumista pintaa
  • On vahan kanssa yhteensopiva ja estää raitojen muodostuminen käsitellyille pinnoille
  • VDA-yhteensopiva
  • Nopeasti erottaa veden ja öljyn öljynerottelijassa
  • Tensidit biohajoavia OECD säännösten mukaisesti
  • NTA-vapaa
RM 816 Aktiivinen nanovaahtopesuaine, 200l
RM 816 Aktiivinen nanovaahtopesuaine, 200l
RM 816 Aktiivinen nanovaahtopesuaine, 200l
RM 816 Aktiivinen nanovaahtopesuaine, 200l
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
  • H315 Ärsyttää ihoa.
  • H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
  • P264 Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen.
  • P280a Käytä suojakäsineitä / silmiensuojainta / kasvonsuojainta.
  • P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  • P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
  • P362 + P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.
  • P332 + P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
Käyttökohteet
  • Ajoneuvojen puhdistus
  • Hyötyajoneuvojen puhdistus
  • Henkilöautot
Varusteet