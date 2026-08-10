RM 816 Aktiivinen nanovaahtopesuaine, 20l
Todella tehokas, vahan kanssa yhteensopiva shampoo harjapesuun automaattisissa autopesuissa. Erityinen koostumus helpottaa harjojen liukumista ja näin suojaa auton pintaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|20
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|9
|Paino (kg)
|20,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|21,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|250 x 250 x 440
Tuote
- Tehokas nanoteknologiaan perustuva harjashampoo
- Poistaa luotettavasti rasvaa, öljyä, päästöt ja hyönteisten jäämät
- Muodostaa nanorakenteisen pinnan, joka sopii erinomaisesti yhteen kuivausaineen RM 832 ominaisuuksien kanssa
- Tuloksena on erinomaisti vettä hylkivä vaikutus
- Vähentää harjojen kitkaa ja siten suojaa ajoneuvon pintaa naarmuuntumiselta
- Vähentää merkittävästi uuden lian tarttumista pintaa
- On vahan kanssa yhteensopiva ja estää raitojen muodostuminen käsitellyille pinnoille
- VDA-yhteensopiva
- Nopeasti erottaa veden ja öljyn öljynerottelijassa
- Tensidit biohajoavia OECD säännösten mukaisesti
- NTA-vapaa
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
- H315 Ärsyttää ihoa.
- H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
- P264 Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen.
- P280a Käytä suojakäsineitä / silmiensuojainta / kasvonsuojainta.
- P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
- P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
- P362 + P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.
- P332 + P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
Käyttökohteet
- Ajoneuvojen puhdistus
- Hyötyajoneuvojen puhdistus
- Henkilöautot