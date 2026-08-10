Suihkutettava vaha RM 821, 200l

Erittäin helposti levitettävä, suihkutettava autovaha, joka antaa erinomaisen kiillon maalipinnalle ja kuivaa sen tasaisesti tahroja jättämättä.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 200
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 4
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 207
Suihkutettava vaha RM 821, 200l
Suihkutettava vaha RM 821, 200l
Suihkutettava vaha RM 821, 200l
Suihkutettava vaha RM 821, 200l
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Käyttökohteet
  • Henkilöautot, hyötyajoneuvot, polkupyörät
  • Henkilöautot
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