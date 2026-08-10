Vaahtopesuaine RM 812, 200l

Erittäin tehokas, vaahtopesuaine harjapesuun. Kehitelty suojaamaan sekä autoa että pesuharjaa.

VehiclePro Active Foam RM 812 Classic -vaahtopesuaineen erityinen koostumus takaa hellävaraisen ja tehokkaan puhdistuksen henkilöautoille ja raskaalle kalustolle. Soveltuu käytettäväksi itsepalvelupesuloiden ja autonpesukoneiden yhteydessä. Aktiivivaahto poistaa luotettavasti ja tehokkaasti rasvan, öljyn ja mineraalilian ajoneuvon pinnoilta. RM 812 Classic soveltuu myös käytettäväksi harjashampoona. Runsas, vaalea vaahto tukee harjojen liukuvia ominaisuuksia ja suojaa samalla maalipintaa. Säännöllinen käyttö vähentää myös harjojen likaantumista.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 200
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 9
Paino (kg) 205,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 226,6
Mitat (p x l x k) (mm) 580 x 580 x 970
Vaahtopesuaine RM 812, 200l
Vaahtopesuaine RM 812, 200l
Vaahtopesuaine RM 812, 200l
Vaahtopesuaine RM 812, 200l
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Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
  • Ajoneuvojen puhdistus
  • Hyötyajoneuvojen puhdistus
  • Henkilöautot, hyötyajoneuvot, polkupyörät
  • Henkilöautot
Varusteet