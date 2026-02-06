VehiclePro Active Foam RM 812 Classic -vaahtopesuaineen erityinen koostumus takaa hellävaraisen ja tehokkaan puhdistuksen henkilöautoille ja raskaalle kalustolle. Soveltuu käytettäväksi itsepalvelupesuloiden ja autonpesukoneiden yhteydessä. Aktiivivaahto poistaa luotettavasti ja tehokkaasti rasvan, öljyn ja mineraalilian ajoneuvon pinnoilta. RM 812 Classic soveltuu myös käytettäväksi harjashampoona. Runsas, vaalea vaahto tukee harjojen liukuvia ominaisuuksia ja suojaa samalla maalipintaa. Säännöllinen käyttö vähentää myös harjojen likaantumista.