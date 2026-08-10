Vaahtopuhdistusaine RM 892, 20l
Tehokkaasti vaahtoava pesuaine, joka on suunniteltu ajoneuvojen puhdistukseen. Irrottaa hankaamatta öljy- ja rasvatahrat, hyönteisten jäänteet ja liikennelian. Hellävarainen maalipinnalle.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|20
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|10
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|21,1
Tuote
- Vaahto-intensiivinen harjashampoo autopesulalle
- Irrottaa tehokkaasti öljyö, rasvaa ja mineraalijäämiä
- Vähentää harjojen kitkaa ja siten suojaa ajoneuvon pintaa naarmuuntumiselta
- Luo tasaisen ja kestävän vaahtomaton
- Takaa parhaan kuivumistuloksen muuttamalla veden pintajännitystä
- kestävä suojakerros auton maalipinnalle
- Erittäin riittoisa tiiviste
- VDA-yhteensopiva
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
- H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
- P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
- P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
Käyttökohteet
- Autot
- Hyötyajoneuvojen puhdistus