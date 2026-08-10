Vanteiden puhdistusaine RM 802, 20l
Erittäin tehokas erikoispuhdistusaine teräs- ja alumiinivanteille. Korkeasti vaahtoava aine levittyy nopeasti koko vanteen pinnalle ja irrottaa jarrupölyn ja muut pinttymät tehokkaasti.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|20
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|13
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|22,8
Tuote
- Erittäin tehokas vannepesuaine
- Poistaa luotettavasti jarrupölyn, rengasjäämät, suolajäämät ja kalkkitahrat
- Hellävarainen puhdistus
- Ei vahingoita päällystämättömiä betonilattioita ja teräksisiä ajoramppeja
- Tensidit biohajoavia EEC 648/2004
- Yli 90% biohajoava koostumus
- NTA-vapaa koostumus
- Erittäin riittoisa tiiviste
- VDA-yhteensopiva
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
- H290 Voi syövyttää metalleja.
- H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
- P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
- P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
- P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
- P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
- P405 Varastoi lukitussa tilassa.
- P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
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Käyttökohteet
- Vanteiden puhdistus