Vanteiden puhdistusaine RM 802, 20l

Erittäin tehokas erikoispuhdistusaine teräs- ja alumiinivanteille. Korkeasti vaahtoava aine levittyy nopeasti koko vanteen pinnalle ja irrottaa jarrupölyn ja muut pinttymät tehokkaasti.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 20
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 13
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 22,8
Tuote
  • Erittäin tehokas vannepesuaine
  • Poistaa luotettavasti jarrupölyn, rengasjäämät, suolajäämät ja kalkkitahrat
  • Hellävarainen puhdistus
  • Ei vahingoita päällystämättömiä betonilattioita ja teräksisiä ajoramppeja
  • Tensidit biohajoavia EEC 648/2004
  • Yli 90% biohajoava koostumus
  • NTA-vapaa koostumus
  • Erittäin riittoisa tiiviste
  • VDA-yhteensopiva
Vanteiden puhdistusaine RM 802, 20l
Vanteiden puhdistusaine RM 802, 20l
Vanteiden puhdistusaine RM 802, 20l
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
  • H290 Voi syövyttää metalleja.
  • H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
  • P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
  • P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  • P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
  • P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
  • P405 Varastoi lukitussa tilassa.
  • P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
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Käyttökohteet
  • Vanteiden puhdistus
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