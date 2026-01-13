Aktiivipuhdistaja, neutraali, RM 55, 10l

Sopii käytettäväksi kaikkialla ja on hellävarainen tiiviste poistaa öljy- ja rasvaliman. Sopii erityisesti käytettäväksi herkkien pintojen puhdistukseen.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 10
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 10
Paino (kg) 10,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 10,9
Mitat (p x l x k) (mm) 290 x 230 x 190
Käyttökohteet
  • Ajoneuvot ja koneet
  • Auton/moottorin pesu
  • Osien pesu
  • Julkisivujen puhdistus
  • Tekstiilipinnat
