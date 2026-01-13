Aktiivipuhdistaja, neutraali, RM 55, 10l
Sopii käytettäväksi kaikkialla ja on hellävarainen tiiviste poistaa öljy- ja rasvaliman. Sopii erityisesti käytettäväksi herkkien pintojen puhdistukseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|10
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|10
|Paino (kg)
|10,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|10,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|290 x 230 x 190
Yhteensopivat laitteet
Käyttökohteet
- Ajoneuvot ja koneet
- Auton/moottorin pesu
- Osien pesu
- Julkisivujen puhdistus
- Tekstiilipinnat