Aktiivipuhdistaja, neutraali RM 55, 20l
Neutraali puhdistusaine, joka toimii erinomaisesti kylmävesipesureilla. Hellävarainen, poistaa öljy- ja rasvakerroksen. Neutraali koostumus sopii herkille pinnoille, kuten alumiinille.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|20
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|10
|Paino (kg)
|20,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|22
|Mitat (p x l x k) (mm)
|250 x 230 x 420
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Käyttökohteet
- Ajoneuvot ja koneet
- Auton/moottorin pesu
- Osien pesu
- Julkisivujen puhdistus
- Tekstiilipinnat