Aktiivipuhdistaja, neutraali RM 55, 20l

Neutraali puhdistusaine, joka toimii erinomaisesti kylmävesipesureilla. Hellävarainen, poistaa öljy- ja rasvakerroksen. Neutraali koostumus sopii herkille pinnoille, kuten alumiinille.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 20
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 10
Paino (kg) 20,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 22
Mitat (p x l x k) (mm) 250 x 230 x 420
Aktiivipuhdistaja, neutraali RM 55, 20l
Aktiivipuhdistaja, neutraali RM 55, 20l
Aktiivipuhdistaja, neutraali RM 55, 20l
Käyttökohteet
  • Ajoneuvot ja koneet
  • Auton/moottorin pesu
  • Osien pesu
  • Julkisivujen puhdistus
  • Tekstiilipinnat
Varusteet