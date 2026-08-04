Aktiivipuhdistusaine Natural RM 82N, 20l
Emäksinen aktiivipuhdistusaine, joka on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista. Tehokasta puhdistamista luonnon omilla raaka-aineilla, 99% kasviperäisellä tuotteella ilman hajusteita.
Erittäin monipuolinen aktiivipesuaine öljyjen, rasvojen ja orgaanisten aineiden poistamiseen korkeapainepesureilla. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Aine tehoaa jo alhaisissa pesulämpötiloissa ja säilyttää tehon ja koostumuksen aina 90 °C lämpötilaan saakka. Kärcher Natural RM 82N on emäksinen puhdistusaine, joka on valmistettu 99-prosenttisesti kasviperäisistä ainesosista. Aktivoivat aineet saadaan muun muassa vehnäleseistä, maissista ja muista luonnon omista raaka-aineista, jotka saadaan teollisuuden sivujakeina. Nämä aineet ovat täysin biohajoavia. Pesuaine ei sisällä silikoneja, hajusteita ja väriaineita ja on erittäin hellävarainen materiaaleille. Syövyttämätön koostumus sopii öljyn ja rasvan poistoon useimmille metalleille ja maalatuille pinnoille. Aine mahdollistaa tehokkaan ja erittäin vähän ympäristöä kuormittavan puhdistamisen maataloudessa, elintarviketeollisuudessa sekä raskaan kaluston ja erilaisten työkoneiden parissa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|20
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|11
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|22,4
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/14-4M
- HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4M
- HD 8/18-4M Plus
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/20-4 St
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 Weed Control
- HDS 18/18-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/15-4 Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16- 4 M 36 kW
- Painepesuri HD 7/17 M
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Ajoneuvot ja koneet
- Auton/moottorin pesu
- Osien pesu
- Rasvanpoisto
- Lattioiden ja pintojen puhdistus