Erittäin monipuolinen aktiivipesuaine öljyjen, rasvojen ja orgaanisten aineiden poistamiseen korkeapainepesureilla. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Aine tehoaa jo alhaisissa pesulämpötiloissa ja säilyttää tehon ja koostumuksen aina 90 °C lämpötilaan saakka. Kärcher Natural RM 82N on emäksinen puhdistusaine, joka on valmistettu 99-prosenttisesti kasviperäisistä ainesosista. Aktivoivat aineet saadaan muun muassa vehnäleseistä, maissista ja muista luonnon omista raaka-aineista, jotka saadaan teollisuuden sivujakeina. Nämä aineet ovat täysin biohajoavia. Pesuaine ei sisällä silikoneja, hajusteita ja väriaineita ja on erittäin hellävarainen materiaaleille. Syövyttämätön koostumus sopii öljyn ja rasvan poistoon useimmille metalleille ja maalatuille pinnoille. Aine mahdollistaa tehokkaan ja erittäin vähän ympäristöä kuormittavan puhdistamisen maataloudessa, elintarviketeollisuudessa sekä raskaan kaluston ja erilaisten työkoneiden parissa.