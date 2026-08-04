Hapan puhdistusvaahto RM 59, 20l

Poistaa tehokkaasti kaikkein pinttyneimmätkin ruoste-, rasva-, valkuaisaine-, kiviuute- ja valkuaistahrat. Erittäin tasainen vaahtomatto takaa tehokkaan puhdistuksen kaikille pinnoille.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 20
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 2
Paino (kg) 21,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 22
Mitat (p x l x k) (mm) 260 x 237 x 430
Hapan puhdistusvaahto RM 59, 20l
Hapan puhdistusvaahto RM 59, 20l
Hapan puhdistusvaahto RM 59, 20l
Hapan puhdistusvaahto RM 59, 20l
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Käyttökohteet
  • Maitoastiat
  • Seinät, laatat
  • Pintojen puhdistus
  • Ruokasäiliöt
Varusteet