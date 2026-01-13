Kärcher RM 110 -pesurisuoja-aine annostellaan tuloveteen ja kierrätetään lämmityskierukan läpi. Aine on tarkoitettu käytettäväksi kovalle ja keskikovalle tulovedelle. Kuumavesipesureiden tärkeimmät, lämpimän veden kanssa kosketuksissa olevat osat on suojattu luotettavasti kalkkikerrostumia vastaan. Tämän ansiosta veden virtaus lämmityskierukan läpi varmistuu ja laitteen suorituskyky pysyy tasaisena myös intensiivisessä käytössä ja haastavissa olosuhteissa. Suoja-aineen säännöllinen käyttö säästää energiaa ja vähentää merkittävästi aikaa vievien kalkinpoistotoimenpiteiden huoltokustannuksia. RM 110 on HACCP-yhteensopiva ja sopii siksi käytettäväksi elintarvikkeita käsittelevissä kohteissa.