Puhdistusshampoo RM 22, 20kg

Erittäin tehokas pulveri öljyn, rasvan ja mineraalien poistoon. Sopii erityisesti moottorien ja autojen pesuun.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (kg) 20
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 12,7
Paino (kg) 20
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 20,3
Mitat (p x l x k) (mm) 540 x 640 x 120
Tuote
  • Tehokas shampoojauhe korkeapainepesuun
  • Irrottaa öljy, rasva ja mineraalitahrat
  • Tehokas puhdistus kaikissa lämpötiloissa
  • Nopeavaikutteinen
  • Tensidit biohajoavia EEC 648/2004
  • Nopeasti erottaa veden ja öljyn öljynerottelijassa
  • Fosfaatiton
  • NTA-vapaa koostumus
Puhdistusshampoo RM 22, 20kg
Puhdistusshampoo RM 22, 20kg
Puhdistusshampoo RM 22, 20kg
Puhdistusshampoo RM 22, 20kg
Puhdistusshampoo RM 22, 20kg
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
  • H290 Voi syövyttää metalleja.
  • H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
  • H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
  • P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
  • P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  • P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
  • P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
  • P405 Varastoi lukitussa tilassa.
  • P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
Käyttökohteet
  • Ajoneuvot ja koneet
  • Auton/moottorin pesu
  • Osien pesu
  • Rasvanpoisto