Puhdistusshampoo RM 22, 20kg
Erittäin tehokas pulveri öljyn, rasvan ja mineraalien poistoon. Sopii erityisesti moottorien ja autojen pesuun.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (kg)
|20
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|12,7
|Paino (kg)
|20
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|20,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|540 x 640 x 120
Tuote
- Tehokas shampoojauhe korkeapainepesuun
- Irrottaa öljy, rasva ja mineraalitahrat
- Tehokas puhdistus kaikissa lämpötiloissa
- Nopeavaikutteinen
- Tensidit biohajoavia EEC 648/2004
- Nopeasti erottaa veden ja öljyn öljynerottelijassa
- Fosfaatiton
- NTA-vapaa koostumus
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
- H290 Voi syövyttää metalleja.
- H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
- H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
- P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
- P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
- P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
- P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
- P405 Varastoi lukitussa tilassa.
- P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
Yhteensopivat laitteet
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Käyttökohteet
- Ajoneuvot ja koneet
- Auton/moottorin pesu
- Osien pesu
- Rasvanpoisto