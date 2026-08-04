Rasvan ja valkuaisaineiden liuotin RM 731, 5l

Poistaa kaikkein pinttyneimmätkin rasva-, valkuaisaine- ja nokitahrat lattioilta, työtasoilta ja laitteista. Soveltuu erittäin hyvin elintarviketeollisuuteen ja ammattikeittiöihin.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 5
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 13
Paino (kg) 5,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 5,8
Mitat (p x l x k) (mm) 190 x 140 x 250
Rasvan ja valkuaisaineiden liuotin RM 731, 5l
Rasvan ja valkuaisaineiden liuotin RM 731, 5l
Rasvan ja valkuaisaineiden liuotin RM 731, 5l
Rasvan ja valkuaisaineiden liuotin RM 731, 5l
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Käyttökohteet
  • Maitoastiat
  • Pintojen puhdistus
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