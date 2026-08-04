Kärcher RM 41 on erityisesti painepesureille kehitetty, korkealuokkainen kuumavaha, jonka tehoaineena on käytetty luonnollista carnauba-vahaa. Aineen koostumus pääsee parhaiten esille kuumavesipesurilla levitettynä. Lämpötilan nosto auttaa vahan aktivoitumisessa ja takaa tasaisen tarttumisen koko pintaan. RM 41 toimii kaikilla veden kovuuksilla ja tarjoaa kiiltävän pinnan lisäksi pitkäaikaisen suojan uudelleen likaantumista vastaan. Ajoneuvojen maalipinnan käsittelyn lisäksi aine toimii erinomaisesti esimerkiksi maatalouskoneiden ja lumiaurojen suojana estäen likaa, lunta ja jäätä tarttumasta pintaan. Kuumavaha RM 41 tarjoaa erinomaisen suojan niin koneiden maantiekuljetuksille kuin talvisäilytyksessä oleville autoille.