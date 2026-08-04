Saniteettitilojen puhdistusaine RM 25, 20l

Hapan korkeapaineperuspesuaine saniteettitiloihin. Irrottaa kalkkisaostumia, ruostetta, rasvaa ja valkuaisainetahroja. Tehoaine mm. tankkien ja putkistojen puhdistamiseen elintarviketeollisuudessa.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 20
Pakkausyksikkö (kpl) 1
Paino (kg) 21,9
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 22,7
Mitat (p x l x k) (mm) 260 x 230 x 430
Saniteettitilojen puhdistusaine RM 25, 20l
Saniteettitilojen puhdistusaine RM 25, 20l
Saniteettitilojen puhdistusaine RM 25, 20l
Saniteettitilojen puhdistusaine RM 25, 20l
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Käyttökohteet
  • Tynnyrien puhdistus
  • Maitoastiat
  • Sanitettitilat
  • Ruokasäiliöt
Varusteet