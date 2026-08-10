Saniteettitilojen puhdistusaine RM 25, 200l

Hapan korkeapaineperuspesuaine saniteettitiloihin. Irrottaa kalkkisaostumia, ruostetta, rasvaa ja valkuaisainetahroja. Tehoaine mm. tankkien ja putkistojen puhdistamiseen elintarviketeollisuudessa.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 200
Pakkausyksikkö (kpl) 1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 225
Saniteettitilojen puhdistusaine RM 25, 200l
Saniteettitilojen puhdistusaine RM 25, 200l
Saniteettitilojen puhdistusaine RM 25, 200l
Saniteettitilojen puhdistusaine RM 25, 200l
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Käyttökohteet
  • Tynnyrien puhdistus
  • Maitoastiat
  • Sanitettitilat
  • Ruokasäiliöt
Varusteet