Saniteettitilojen puhdistusaine tiiviste RM 25, 10l

Hapan korkeapaineperuspesuaine saniteettitiloihin. Irrottaa kalkkisaostumia, ruostetta, rasvaa ja valkuaistahroja. Tehoaine mm. tankkien ja putkistojen puhdistamiseen elintarviketeollisuudessa.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 10
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 0,2
Paino (kg) 10,9
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 11,4
Mitat (p x l x k) (mm) 230 x 188 x 307
Saniteettitilojen puhdistusaine tiiviste RM 25, 10l
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
  • Tynnyrien puhdistus
  • Maitoastiat
  • Sanitettitilat
  • Ruokasäiliöt
Varusteet