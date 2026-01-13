Syväpuhdistusaine RM 750, 10l
Tehokas puhdistusaine syväpuhdistukseen. Sopii käytettäväksi lattianpesukoneessa, painepesureissa ja manuaalisessa puhdistuksessa.
Matalavaahtoinen pesuaine puhdistaa kaikista itsepäisimmän lian kuten öljyn, rasvan, noen, veren ja proteiinin. Sopii peruspesuihin useille lattiatyypeille. NTA-vapaa. pH 13,7.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|10
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|13,7
|Paino (kg)
|11,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|11,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|290 x 190 x 230
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
- Ajoneuvot ja koneet
- Auton/moottorin pesu
- Osien pesu
- Lattiapinnat
- Rasvanpoisto