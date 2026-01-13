Syväpuhdistusaine RM 750, 10l

Tehokas puhdistusaine syväpuhdistukseen. Sopii käytettäväksi lattianpesukoneessa, painepesureissa ja manuaalisessa puhdistuksessa.

Matalavaahtoinen pesuaine puhdistaa kaikista itsepäisimmän lian kuten öljyn, rasvan, noen, veren ja proteiinin. Sopii peruspesuihin useille lattiatyypeille. NTA-vapaa. pH 13,7.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 10
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 13,7
Paino (kg) 11,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 11,8
Mitat (p x l x k) (mm) 290 x 190 x 230
Käyttökohteet
  • Ajoneuvot ja koneet
  • Auton/moottorin pesu
  • Osien pesu
  • Lattiapinnat
  • Rasvanpoisto
