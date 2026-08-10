Vaahtopuhdistusaine RM 838, 1l
Emäksinen vaahtopesuaine RM 838 sopii ajoneuvojen puhdistukseen. Se irrottaa hankaamatta öljy- ja rasvatahrat, hyönteisten jäänteet ja liikennelian. Hellävarainen maalipinnalle.
RM 838 vaahtopesuaineen koostumus mahdollistaa nopean ja tehokkaan pesun maalipintaa naarmuttamatta. Pesuainevaahdottimen kanssa käytettynä aine muodostaa tasaisen ja paksun vaahtomaton, joka kiinnittyy pestävään pintaan ja alkaa välittömästi vaikuttaa. Erittäin lyhyt kontaktiaika nopeuttaa pesua ja vähentää mekaanisen hankauksen tarvetta. Aine irrottaa tehokkaasti myös hyönteisiä ja muita orgaanisia likatyyppejä, joten se sopii monipuoliseen käyttöön aina henkilöautoista maatalouden koneisiin. RM 838 sopii käyttöön myös ajoneuvojen itsepalvelupesuloissa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|1
|Pakkausyksikkö (kpl)
|12
|pH
|12
|Paino (kg)
|1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|366 x 232 x 298
Tuote
- Tehokas vaahtopesuaine ajoneuvojen puhdistukseen.
- Irrottaa öljy- ja rasvatahrat, noen, pikitahrat, hyönteisten jäänteet ja liikennekalvon.
- Mikrokristallien tehostama pesutulos.
- Peittävä vaahto kohentaa pesutehoa.
- Harjaton ja hankaamaton pesumenetelmä ehkäisee naarmuuntumista.
- Hyvin hellävarainen maalipinnalle ja vanteille.
- Erittäin tehokas
- Lyhyt reaktioaika
- Miellyttävä, raikas tuoksu
- VDA-yhteensopiva
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
- H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
- H290 Voi syövyttää metalleja.
- H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
- P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
- P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
- P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
- P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
- P405 Varastoi lukitussa tilassa.
- P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
- Z 20 Sisältää Limonene. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
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Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/14-4M
- HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4M
- HD 8/18-4M Plus
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/20-4 St
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 Weed Control
- HDS 18/18-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/15-4 Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16- 4 M 36 kW
- Painepesuri HD 7/17 M
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Käyttökohteet
- Ajoneuvojen puhdistus
- Hyötyajoneuvojen puhdistus