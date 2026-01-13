Lattia
Korkean tehokkuutensa ansiosta Kärcher FloorPro -puhdistusaineet varmistavat vaivattoman ja aikaa säästävän lattianpuhdistuksen. Samalla siivouskoneet ja pinnat ovat optimaalisesti suojattuja.
Tahranpoistaja
Ylläpitosiivous
Voidaan käyttää missä tahansa; soveltuu kaikkien vettä kestävien kovien ja kimmoisten lattioiden ylläpitopuhdistukseen; erittäin taloudellinen; raidaton lopputulos; erittäin alhainen vaahtoutuminen; liuottaa luotettavasti öljyn, rasvan ja mineraalit; kuivuu nopeasti
Välipuhdistus ja hoito / Suihkepuhdistus
Peruspuhdistusaineet
Tehokas syväpuhdistus; erittäin likaisille pinnoile; poistaa jopa pinttyneet jäämät; erittäin tehokas; vahan helppoon poistamiseen jne.; matalavaahtoinen; ympäristöystävällinen; raikas tuoksu
Hoitoaine
Puhdistusaine kovien ja joustavien lattinpäällysteiden hoitoon ja suojaamiseen; erinomainen peittävyys, tarttuvuus, liukastumisenestävyys ja kulutuskestävyys; liukumaton, likaa hylkivä, hankausta kestävä; lattiasta tulee kovempi ja kestää paremmin kulutusta