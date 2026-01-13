Lattia

Korkean tehokkuutensa ansiosta Kärcher FloorPro -puhdistusaineet varmistavat vaivattoman ja aikaa säästävän lattianpuhdistuksen. Samalla siivouskoneet ja pinnat ovat optimaalisesti suojattuja.

Kärcher Tahranpoistaja

Tahranpoistaja

Korkean tehokkuutensa ansiosta Kärcher FloorPro -puhdistusaineet varmistavat vaivattoman ja aikaa säästävän lattianpuhdistuksen. Samalla siivouskoneet ja pinnat ovat optimaalisesti suojattuja.

Katso tuotteet
Kärcher Ylläpitosiivous

Ylläpitosiivous

Voidaan käyttää missä tahansa; soveltuu kaikkien vettä kestävien kovien ja kimmoisten lattioiden ylläpitopuhdistukseen; erittäin taloudellinen; raidaton lopputulos; erittäin alhainen vaahtoutuminen; liuottaa luotettavasti öljyn, rasvan ja mineraalit; kuivuu nopeasti

Katso tuotteet
Kärcher Välipuhdistus ja hoito / Suihkepuhdistus

Välipuhdistus ja hoito / Suihkepuhdistus

Korkean tehokkuutensa ansiosta Kärcher FloorPro -puhdistusaineet varmistavat vaivattoman ja aikaa säästävän lattianpuhdistuksen. Samalla siivouskoneet ja pinnat ovat optimaalisesti suojattuja.

Katso tuotteet
Kärcher Peruspuhdistusaineet

Peruspuhdistusaineet

Tehokas syväpuhdistus; erittäin likaisille pinnoile; poistaa jopa pinttyneet jäämät; erittäin tehokas; vahan helppoon poistamiseen jne.; matalavaahtoinen; ympäristöystävällinen; raikas tuoksu

Katso tuotteet
Kärcher Hoitoaine

Hoitoaine

Puhdistusaine kovien ja joustavien lattinpäällysteiden hoitoon ja suojaamiseen; erinomainen peittävyys, tarttuvuus, liukastumisenestävyys ja kulutuskestävyys; liukumaton, likaa hylkivä, hankausta kestävä; lattiasta tulee kovempi ja kestää paremmin kulutusta

Katso tuotteet
Kärcher