Erinomainen valinta himmenneiden kalkkipohjaisten lattioiden, kuten marmorin ja vuolukiven syväpuhdistukseen. Jauhemainen RM 775 kristallointiaine on voimakkaasti hapan, jolloin se irrottaa tehokkaasti lattian pintakerroksen muodostuneen kalsiumkarbonaatin. Yhdistettynä lattiankiillotuskoneen mekaaniseen hankaukseen aineen kemialliseen reaktioon saadaan aikana tiivistyminen ja sitä seuraavaan pinnan kovettuminen. Kiiltävä lattia muuttuu kauttaaltaan kovemmaksi ja kestää näin paremmin kulutusta. Käsittely estää tehokkaasti lian kiinnittymistä ja helpottaa näin päivittäistä ylläpitosiivousta.