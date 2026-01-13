Syväpuhdistusaine, hapan RM 751, 10l

Erittäin tehokas, hapan puhdistusaine syväpuhdistukseen. Sopii monipuoliseen käyttöön niin siivouskoneissa kuin manuaalisessa puhdistuksessa.

Hapan (pH 0,7.) puhdistusaine syväpuhdistukseen ja ylläpitosiivoukseen. Sopii käytettäväksi lattianpesukoneessa / yhdistelmäkoneessa ja manuaalisessa puhdistuksessa. Liuottaa nopeasti sementtijälkiä, kalkkijäämiä, ruostetta sekä olut- ja maitotahroja. Ei sisällä hydrokloridia eikä fosforihappoja. Sopii erinomaisesti myös rakennustyömaiden loppusiivoukseen.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 10
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 0,7
Paino (kg) 10,9
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 11,3
Mitat (p x l x k) (mm) 230 x 188 x 307
Käyttökohteet
  • Rakentamisen jälkeinen siivous
  • Lattiapinnat
