Syväpuhdistusaine, hapan RM 751, 10l
Erittäin tehokas, hapan puhdistusaine syväpuhdistukseen. Sopii monipuoliseen käyttöön niin siivouskoneissa kuin manuaalisessa puhdistuksessa.
Hapan (pH 0,7.) puhdistusaine syväpuhdistukseen ja ylläpitosiivoukseen. Sopii käytettäväksi lattianpesukoneessa / yhdistelmäkoneessa ja manuaalisessa puhdistuksessa. Liuottaa nopeasti sementtijälkiä, kalkkijäämiä, ruostetta sekä olut- ja maitotahroja. Ei sisällä hydrokloridia eikä fosforihappoja. Sopii erinomaisesti myös rakennustyömaiden loppusiivoukseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|10
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|0,7
|Paino (kg)
|10,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|11,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|230 x 188 x 307
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah + Dose + R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack Classic +D75
- B 110 R Bp Pack Classic +R75
- B 150 R Bp Dose + SB +220Ah AGM + R85
- B 150 R Bp PACK DOSE + SB + 240Ah Li + Ri + R85
- B 150 R Bp Pack + 170 Ah AGM + R85
- B 150 R Bp Pack Adv + DOSE + SB + 240Ah Wet+Rins + R85
- B 220 R Bp Pack DOSE + SB +240Ah Li + RI + R85
- B 220 R Bp Pack Dose + SB + 240Ah Wet + Rinse + R85
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 50 W Bp Pack 80Ah + D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li + D51 + Dose + Rinse + Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50W Bp Pack 80Ah Li + R55 + Rinse + Autofill
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/40 RS Bp Pack
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Rakentamisen jälkeinen siivous
- Lattiapinnat