Hapan (pH 0,7.) puhdistusaine syväpuhdistukseen ja ylläpitosiivoukseen. Sopii käytettäväksi lattianpesukoneessa / yhdistelmäkoneessa ja manuaalisessa puhdistuksessa. Liuottaa nopeasti sementtijälkiä, kalkkijäämiä, ruostetta sekä olut- ja maitotahroja. Ei sisällä hydrokloridia eikä fosforihappoja. Sopii erinomaisesti myös rakennustyömaiden loppusiivoukseen.