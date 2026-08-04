Syväpuhdistusaine, hapan RM 754, 10l
Monikäyttöinen puhdistusaine, joka sopii syväpuhdistukseen ja ylläpitosiivoukseen.
Puhdistusaine syväpuhdistukseen ja ylläpitosiivoukseen. Sopii käytettäväksi lattianpesukoneessa. Poistaa kiiltävän vahan ja polymeeripinnoitteen. Sopii erityisesti linoleumlattioille, jotka ovat herkkiä alkalisille aineille. pH 10,5.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|10
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|10,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|11,2
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Nykyinen tuotevalikoima
- B 110 R Bp Pack 170Ah + Dose + R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack Classic +D75
- B 110 R Bp Pack Classic +R75
- B 150 R Bp Dose + SB +220Ah AGM + R85
- B 150 R Bp PACK DOSE + SB + 240Ah Li + Ri + R85
- B 150 R Bp Pack + 170 Ah AGM + R85
- B 150 R Bp Pack Adv + DOSE + SB + 240Ah Wet+Rins + R85
- B 220 R Bp Pack DOSE + SB +240Ah Li + RI + R85
- B 220 R Bp Pack Dose + SB + 240Ah Wet + Rinse + R85
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 50 W Bp Pack 90Ah + D51
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li + D51 + Dose + Rinse + Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55
- B 50W Bp Pack 90Ah Li + R55 + Dose + Rinse + Autofill
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+R75+FC+Dose+Rins
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- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 W Classic Pack 76Ah
- BD 50/70 R Bp Pack Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
- BDP 50/1500C
- BDS 43/ Orbital C
- BDS 43/ Orbital C Spray
- BDS 43/150 C Classic
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
- BR 40/10C ADV
- BR 45/22 C BP Pack
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Käyttökohteet
- Lattiapinnat