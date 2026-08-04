Syväpuhdistusaine, hapan RM 754, 10l

Monikäyttöinen puhdistusaine, joka sopii syväpuhdistukseen ja ylläpitosiivoukseen.

Puhdistusaine syväpuhdistukseen ja ylläpitosiivoukseen. Sopii käytettäväksi lattianpesukoneessa. Poistaa kiiltävän vahan ja polymeeripinnoitteen. Sopii erityisesti linoleumlattioille, jotka ovat herkkiä alkalisille aineille. pH 10,5.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 10
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 10,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 11,2
Syväpuhdistusaine, hapan RM 754, 10l
Syväpuhdistusaine, hapan RM 754, 10l
Syväpuhdistusaine, hapan RM 754, 10l
Syväpuhdistusaine, hapan RM 754, 10l
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